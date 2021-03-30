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社會 社會焦點 保障人權

8+9別碰！　警破9年級詐騙集團　教戰守則點名拒絕兩種人

記者張君豪／台北報導

刑事局偵二大度宣布破獲9年級生共組詐騙投資集團，利用網路盜用網紅、小模照片搭訕男性上班族網友投資期貨、ETF權證，並以保證獲利「1至2天便有10-30%利潤」，經營一個月獲利超過百萬元。警方日前收網逮捕該集團張姓主嫌（20歲）及成員共5人，發現歹徒詐騙教戰守則寫明「拒絕在學學生和8+9（八家將）」，肇因學生和8+9都沒穩定收入，希望集團成員別浪費時間在這兩種人身上。

▲刑事局偵二大隊破獲九年級生共組詐騙集團以假投資吸引上班族投資獲利超過百萬。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵二大隊破獲九年級生共組詐騙集團以假投資吸引上班族投資獲利超過百萬。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵二大隊破獲九年級生共組詐騙集團以假投資吸引上班族投資獲利超過百萬。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵二大隊破獲九年級生共組詐騙集團，教戰守則謝絕學生和8+9。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示：透過社群媒體「INSTAGRAM」、「FACEBOOK」、「LINE」、「WECHAT」等不同網路社群及通訊軟體註冊假帳號，隨機找男網友搭訕，以投資期貨、ETF權證，謊稱「保證獲利」。

刑事局偵二大隊與北市警信義分局、新北警海山分局共組專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦，並於3月24日攻堅搜索詐欺機房位於台北市中山區林森北路舊公寓的機房據點，逮捕張姓犯嫌等5名到案，初步調查發現本詐欺集團於110年2月至3月間短短一個月獲利約100萬元，專案小組粗估被害人最少有10多人，目前已有4名被害人出面指認。

▲刑事局偵二大隊破獲九年級生共組詐騙集團以假投資吸引上班族投資獲利超過百萬。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵二大隊破獲九年級生共組詐騙集團，專案小組出動除暴特勤隊特警破門攻堅。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，該集團成員先以「美女」身份搭訕被害人並導入投資話題，先哄騙被害人投入1000元至3000元不等金額，並營造帳面10%的假利潤，並讓被害人成功領回投資金額。

之後歹徒會推出新人優惠方案，有10萬、20萬、30萬及40萬方案，其中40萬更保證獲利161萬以上，誘使被害人投入更多金額，等被害人支付大筆金額後，就拒絕出金，並要求被害人投入更多保證金才能贖回，藉此騙取更多金錢。

警方調查，張姓主嫌透過架設假投資詐欺網站「dgc.mxproo.com」（MXPro多元化資產管理）、「bke.zeax8.com」（ZEAX）營造假投資標指數及獲利假象，民眾若有遭上述假投資網站詐騙，請儘速前往轄區警察機關報案並出面指證方便後續司法追訴。

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