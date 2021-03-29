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社會 社會焦點 保障人權

嘉義藝品店老闆兼營地下匯兌　8個月經手7億撈500萬

記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊29日宣布破獲嘉義市經營檜木藝品的謝姓業者暗中經營地下匯兌，業者操持此道近8個月經手金額超過新台幣7億元，獲利超過新台幣500萬，警方收網逮捕謝男地下匯兌集團成員共10人，當場查扣855萬現金與電腦、雙B名車等贓證物。

▲刑事局宣布逮捕在嘉義經營東南亞地下匯兌的謝姓業者。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局宣布逮捕在嘉義經營東南亞地下匯兌的謝姓業者。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局宣布逮捕在嘉義經營東南亞地下匯兌的謝姓業者。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局宣布逮捕在嘉義經營東南亞地下匯兌的謝姓業者，並查扣大筆現金。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局日前接獲情資，顯示有台商或部分可疑人士在泰國、越南、大陸地區透過地下匯兌調度資金，且每月金額近億，引發檢警關注，刑事局偵七大隊會同嘉義警刑大科偵隊，台北市內湖警分局、台南警刑大偵三隊共組專案小組報請嘉義地檢署指揮偵辦。

▲刑事局宣布逮捕在嘉義經營東南亞地下匯兌的謝姓業者。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局宣布逮捕在嘉義經營東南亞地下匯兌的謝姓業者，並查扣名下豪華廂型車。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，謝男地下匯兌集團從2020年8月起透過藝品店暗中經營地下匯兌，並招募外務車手廣收中南部地區富商、台商及有作跨境生意需求者，協助客戶把同等額度的台幣兌換成人民幣、泰銖、越南盾在境外支付，並以每筆交易抽取千分之7價格營利，短短8個月間經金額超過新台幣7億，不法獲利超過新台幣500萬。

嘉義地檢署22日指揮專案小組分赴雲林縣、嘉義市及高雄市等地同步執行拘提及搜索勤務，查獲謝嫌等10人到案，並查扣新台幣現金855萬2,000元、汽車2部、手機14支、電腦2台等贓證物，且於偵詢後將謝男等10人以涉嫌違反銀行法、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌，移送嘉義地檢署複訊、謝姓主嫌詢後遭裁定30萬元交保候傳。

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