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釣蝦場2內賊偷撈185台斤蝦辯「吃下肚」　老闆出面嘆：商譽都砸了

▲▼釣蝦場陳姓老闆出面嘆商譽受到影響，釣蝦場都會固定放蝦入池 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲釣蝦場都會固定放蝦入池 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區一家釣蝦場在2019年間，被釣客抱怨釣不到蝦，原以為是釣客技術差，後來調閱店內監視器後，赫然發現2名員工直接在池內撈蝦，2個月內偷了185台斤（約111公斤）的蝦子，氣的報警提告業務侵占罪，新北地院判2人各6個月徒刑。釣蝦場老闆出面表示「開餐廳不怕人吃，開釣蝦場同樣道理」，員工2人的行為已嚴重影響商譽，才是最大的損失。

釣蝦場陳姓老闆無奈表示，在2019年9月至11月間，釣客不斷向他反應，釣不到蝦，原以為是他們釣術不佳，但VIP群組內竟有近50位客人同聲抱怨，但店內都會在固定時間、固定蝦量公開放蝦入池，不太可能會有釣不到蝦的問題。

▲▼釣蝦場陳姓老闆出面嘆商譽受到影響，釣蝦場都會固定放蝦入池 。（圖／記者陳以昇翻攝）

陳老闆進一步表示，當下找不出其他原因，於是調閱監視器查看，結果讓他大吃一驚。在大夜班的方姓單親媽媽在店內服務一年多，竟夥同剛來不到3個月的20多歲陳姓員工，穿著青蛙裝直接下池內撈蝦，裝入桶內再搬出店外，疑有人接應搬走轉賣。

當時陳老闆考量2人家境不佳，不予追究，繼續留在店內工作，但2人不知悔改，再次犯案，還辯稱蝦子都吃下肚。老闆氣炸「就算把蝦子當白飯吃，也不可能吃那麼多」，不到2個月損失185台斤（約111公斤）的蝦子，價值約5萬元，怒報警提告。

「開飯店不怕員工吃，開釣蝦場也不怕員工吃」，假使員工從倉庫拿蝦吃，都不會多說，但直接進到蝦池內撈走，嚴重影響到釣客權益，久而久之就不再上門消費，好不容易建立起來的招牌，就被打壞了，這是陳老闆最在意的。

新北地院審理時，方女辯稱陳老闆授意可以撈蝦，但老闆反駁說，因蝦子在運送過程會死傷，百公斤約有5％，但沒有同意員工可以吃活蝦，法官最終採信老闆說法，認定2名員工偷撈活蝦，依業務侵占罪各判2人6個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

腦公！你不可以賴帳喔

▼釣蝦場陳姓老闆出面嘆商譽受到影響 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼釣蝦場陳姓老闆出面嘆商譽受到影響，釣蝦場都會固定放蝦入池 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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