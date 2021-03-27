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三重婦徘徊果菜市場…子母車內撈「爛果殘渣」！洗完送水果攤轉賣

記者莊智勝／新北報導

新北市一名蘇姓婦人遭民眾爆料，時常選在清晨4、5點前往三重果菜市場垃圾子母車撿拾腐爛蔬果殘渣，經清洗後挑選賣相較佳的送往哥哥經營的水果攤出售牟利，而外觀有明顯損傷的蔬果，則是分送給龍山寺的遊民食用；市場人員指出，蘇婦這樣的行為已持續約有20年，先前也曾被多次勸阻，直到近日果菜運銷公司才發現蘇婦疑似有牟利行為，痛斥「不可原諒」，目前已經把她列為拒絕往來戶，並加強門禁管制。

▲▼婦撿腐爛蔬果「洗淨後」轉賣攤商 剩餘NG水果分送街友...引網怒議。（圖／東森新聞）

▲蘇婦長期在果菜市場子母車撿拾爛果，還疑似拿到哥哥經營的水果攤轉賣。（圖／東森新聞）

民眾向媒體爆料，年約70歲的蘇姓婦人長期在三重果菜市場出沒，近日更直擊蘇婦在清晨4、5點時彎腰翻垃圾子母車，從中撿拾應該淘汰的蔬果殘渣，隨後拿網一旁公廁洗手區隨意清洗，在挑選出品項略好的蔬果送往哥哥經營的水果攤販售，剩下的則送給遊民分食。

三重果菜市場清潔班班長蕭先生表示，丟到子母車的蔬果已經是不能吃、壞掉的，「像這顆西瓜有裂痕，裡面的果肉可能已經都壞掉、臭酸了，這都不能撿、不能吃啦！」蕭先生說，已經淘汰丟棄的蔬果，公司也規定禁止撿拾，先前曾目睹蘇婦提著一袋袋數量眾多的蔬果，也上前詢問，她還稱是她買來要去拜拜用的，「有的時候我們也沒特別注意，她的機車後面就吊很多袋水果了！」

▲▼婦撿腐爛蔬果「洗淨後」轉賣攤商 剩餘NG水果分送街友...引網怒議。（圖／東森新聞）

▲▼婦撿腐爛蔬果「洗淨後」轉賣攤商 剩餘NG水果分送街友...引網怒議。（圖／東森新聞）

▲蕭班長表示，子母車的淘汰蔬果都已經是不能吃了，但蘇婦卻趁著不注意一袋一袋撿回載走。（圖／東森新聞）

另名市場人員也表示，蘇婦出沒在三重果菜市場很久，至少有1、20年了，但市場根本就沒人知道蘇婦將撿來的淘汰蔬果再拿去哥哥的水果攤轉賣。對此，水果攤業者則嚴詞否認，老闆娘指出，蘇婦確實是老闆的妹妹，對於她撿拾蔬果一事，「老闆也會罵她，請她不要這樣子，我們這邊是賣好的，不是賣壞的，你不能這樣子，會打壞我們生意的名聲！」而對於蘇婦手中蔬果的來歷，老闆娘則搖搖頭說「我不知道。」

▲▼婦撿腐爛蔬果「洗淨後」轉賣攤商 剩餘NG水果分送街友...引網怒議。（圖／東森新聞）

▲老闆娘否認有販售蘇婦撿來的爛果。（圖／東森新聞）

新北果菜運銷公司總經理江惠貞指出，自己也曾經遇過蘇婦、也勸導過她，「真的萬萬沒有想到，她居然還有去做後續的販賣行為，這個是不可原諒的！」果菜運銷公司也說，三重市場每天蔬果進貨量達600公噸，殘渣量則僅有3、4個垃圾子母車，淘汰的蔬果也都送到合法單位當肥料，全程嚴格管理，目前已經將蘇婦列為禁止往來戶，並加強門禁管制，避免類案再生。

▼江惠貞痛斥蘇婦行為「不可原諒」。（圖／東森新聞）

▲▼婦撿腐爛蔬果「洗淨後」轉賣攤商 剩餘NG水果分送街友...引網怒議。（圖／東森新聞）

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