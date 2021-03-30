　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康：陳文茜叫我別去新疆　「頭會被砍掉」

▲▼趙少康出席「護憲保台論壇」。（圖／記者黃克翔攝）

▲趙少康。（資料照／記者黃克翔攝）

記者羅婉庭／台北報導

新疆棉爭議於國際持續延燒，中廣董事長趙少康30日受訪表示，他之前想去新疆遊玩，結果被資深媒體人陳文茜阻止，她說「頭會被砍掉」。

趙少康上午受訪時指出，自己曾經想去新疆沒去成，因當時發生了一些恐怖事件，好友陳文茜告誡他不要去「不然頭會被砍掉」。

大陸藝人紛紛與拒用新疆棉的國際廠牌解約，幾位赴陸發展的台灣演員跟進後遭到網友出征撻伐。對此，趙少康說，「不要去為難藝人！」，為難藝人是柿子挑軟的吃，藝人怎麼做都要尊重，不要搞成義和團，這是民粹主義。他指出，台灣有1450，大陸也有這樣的義和團，日本也有因為長榮海運貨櫃塞住就說不要訂台灣香蕉了，但這種氣焰不能囂張起來，大家都要生存。

趙少康表示，他不知道新疆目前的實際情況，但認為大陸既然被質疑了，就應該讓媒體和關心的人去新疆看看，並且避免使用爭議勞動者採棉並公布採員資料，趙少康說，「人家批評你，你就避一下」，把採員資料公布出來，強調透明、誠實是最好政策。

趙少康說，真的關心這個話題的人就去新疆，去看看大概知道情況怎樣，不去看很難評論這件事。他強調，新疆棉產量占大陸的87%，他的生產兵團都是幾萬人，假如有用監獄營區的勞動採棉，這些比例一定不會高，「那就不要讓這些人採就是了」。

ET快訊
AirPods Pro現省2000！　下殺5990元入手超划
高雄24歲妹廁所產子裝袋　媽不知丟垃圾車一燒完了
青峰出庭落淚！　遭恩師告侵權：我曾當他是父親
跌倒擦曼秀雷敦「痛到快往生」！她一查驚覺不能用　真實功效曝
政大妹喊噁「技術太爛」公審他！　本尊親回結局尷尬了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「台灣跟帛琉是真愛」　賴清德大讚：帛琉敢於拒絕大陸威脅利誘

趙少康：陳文茜叫我別去新疆　「頭會被砍掉」

43年來第一位美國大使訪台首發聲　高度讚賞台灣醫護的貢獻

帛琉旅遊泡泡團銷售不佳　侯友宜：國際疫情未緩勿掉以輕心

快訊／吳釗燮：台帛旅遊泡泡成行　美國在幕後貢獻很多

高市4月1日成立抗旱應變中心　陳其邁：要為梅雨颱風沒來擬好劇本

減少漏水！北市自來水管線換修　柯文哲：每年省下半個翡翠水庫

「廢除不義遺址一輩子毫不猶疑」　蘇貞昌：台灣應優先對抗中國

「不排斥國共論壇」　江啟臣談美中台關係：期待台美關係升級

被打臉「7D病房」沒有消失　柯文哲：施景中是台大最棒的醫生

廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴

5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

林可彤嫁豪門「月租10萬」全場嚇壞　丫頭驚呼：我可以付3間的房貸！

阿信半夜遇人敲房門「他」突送飯來！　士杰斜槓外送員..冠佑：吃鐵板燒還遇到

徐若瑄嗨到丟墨鏡...麋先生也被CUE要送XD　15年歌曲《狠狠愛》第一次合唱獻給他們！

「台灣跟帛琉是真愛」　賴清德大讚：帛琉敢於拒絕大陸威脅利誘

趙少康：陳文茜叫我別去新疆　「頭會被砍掉」

43年來第一位美國大使訪台首發聲　高度讚賞台灣醫護的貢獻

帛琉旅遊泡泡團銷售不佳　侯友宜：國際疫情未緩勿掉以輕心

快訊／吳釗燮：台帛旅遊泡泡成行　美國在幕後貢獻很多

高市4月1日成立抗旱應變中心　陳其邁：要為梅雨颱風沒來擬好劇本

減少漏水！北市自來水管線換修　柯文哲：每年省下半個翡翠水庫

「廢除不義遺址一輩子毫不猶疑」　蘇貞昌：台灣應優先對抗中國

「不排斥國共論壇」　江啟臣談美中台關係：期待台美關係升級

被打臉「7D病房」沒有消失　柯文哲：施景中是台大最棒的醫生

「最美區間車」4／1上路！紀念套票同日開賣　限量500份8點開搶

16歲少女遭性侵…村民竟綁她和嫌犯一起「遊街」　全村圍觀還錄影

攻擊亞裔事件激增！防彈動怒：請停止憎惡　「我們曾無故遭辱罵」

味全龍今天挑戰隊史千盜紀錄　桃猿拚隊史一軍屠龍首勝

柯瑞忍尾椎痛砍32分宰公牛　勇士終結4連敗！柯爾狂喜：能睡更甜

蔡錫勳／菅義偉4月訪華府　日美首腦聯合聲明將記載「台灣海峽」？

MAMAMOO續約最新情況！　「剩1成員未簽約」經紀公司：不會解散

大咖歌手說溜嘴！贊恩爆秘密結婚　交往Gigi Hadid六年修成正果

《7號房的禮物》主角原型「抱憾離世」　冤獄15年卻等不到國賠！

31歲仍單身！他學歷、收入都高　卻因「聊天方式」老被甩

政治熱門新聞

新加坡超市「台灣鳳梨不OK」　黃暐瀚呼籲：別賣黑心劣質品

林為洲：九二共識原意被串奪「可丟進歷史」

蔡英文化身「觀光代言人」　推四大亮點玩帛琉！

圖／王定宇不住的「會館」曝光！雙人床、免治馬桶...還有健身房

「用對話取代對戰」　江啟臣擘劃兩岸新局

43年來第一位美國大使訪台首發聲　高度讚賞台灣醫護貢獻

共機10架次侵擾我西南空域！　逢美駐帛琉大使隨惠恕仁訪台之際

不該先打老婆　惠恕仁：帛琉中國旅客人數馬上掉下來「像被逗弄」

柯文哲：施景中是台大最棒的醫生

新北男窩藏1級保育類「輻射龜」　雙北聯合查緝最高恐罰150萬

LIVE／43年來首位現身台灣美國大使　跟AIT處長共同發表談話

趙少康：陳文茜叫我別去新疆「頭會被砍掉」

若韓國瑜參選黨魁　趙少康：一定挺他

快訊／「1999年不只台帛建交」　惠恕仁：也是我跟太太結婚那年！

更多熱門

相關新聞

CGTN將播全新新疆反恐紀錄片　罪犯：我可以殺了兒子

CGTN將播全新新疆反恐紀錄片　罪犯：我可以殺了兒子

近年來，美歐與中國圍繞新疆人權問題僵持不下，中國此前已播出三部新疆反恐紀錄片，反駁西方對於新疆治理模式侵犯人權的指控。日前，中國國際電視台（CGTN）公布最新一套新疆反恐紀錄片預告，介紹多位新疆「兩面人」及罪犯所涉案件，引發關注。

台灣挺新疆人權　陸國台辦回應

台灣挺新疆人權　陸國台辦回應

赴疆採訪限制多...還有警察跟蹤？ 官員：遇阻撓情況可直接反映

赴疆採訪限制多...還有警察跟蹤？ 官員：遇阻撓情況可直接反映

江啟臣稱「台對新疆所知有限」　王定宇一句話嗆爆

江啟臣稱「台對新疆所知有限」　王定宇一句話嗆爆

美指中國主導抵制　陸：用得著政府鼓動嗎？

美指中國主導抵制　陸：用得著政府鼓動嗎？

關鍵字：

趙少康陳文茜新疆

讀者迴響

熱門新聞

煉鋼工跳高爐融化！15秒影片瘋傳

500萬女大生網美「9分32秒滾床辦事片」瘋傳！

酷炫深夜「開保時捷2度炸街」挨批小X孩　出面道歉了

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

逛百貨脫到剩小丁！　比基尼辣妹本尊現身

人妻狂尬4男！激戰75次搞「淫亂小屋」喊：想在會議桌上

跳針逼道歉！台北男「路中施暴」抓女撞車門

陸H＆M空城3天「一推全場3折」景象變了

21歲女護理師影院遭性侵！癡愛加害者淪提款機

買2房2廳+車位才嫁！準新郎討拍　網全不挺

五月天傻眼嗆：不要以為買票就能強姦我們

離婚5年…韓瑜曬小鮮肉約會照！

性感教主下身全裸　「看到的人要負責娶我」

跑外送21月「賺84萬」！男大生曬薪資單：每天跑16hrs

按摩師讓女客呻吟74秒不起訴　再性侵20歲妹慘了

更多

最夯影音

更多
廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴

廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴
5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面