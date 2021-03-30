趙少康：陳文茜叫我別去新疆　「頭會被砍掉」

▲趙少康。（資料照／記者黃克翔攝）

記者羅婉庭／台北報導

新疆棉爭議於國際持續延燒，中廣董事長趙少康30日受訪表示，他之前想去新疆遊玩，結果被資深媒體人陳文茜阻止，她說「頭會被砍掉」。

趙少康上午受訪時指出，自己曾經想去新疆沒去成，因當時發生了一些恐怖事件，好友陳文茜告誡他不要去「不然頭會被砍掉」。

大陸藝人紛紛與拒用新疆棉的國際廠牌解約，幾位赴陸發展的台灣演員跟進後遭到網友出征撻伐。對此，趙少康說，「不要去為難藝人！」，為難藝人是柿子挑軟的吃，藝人怎麼做都要尊重，不要搞成義和團，這是民粹主義。他指出，台灣有1450，大陸也有這樣的義和團，日本也有因為長榮海運貨櫃塞住就說不要訂台灣香蕉了，但這種氣焰不能囂張起來，大家都要生存。

趙少康表示，他不知道新疆目前的實際情況，但認為大陸既然被質疑了，就應該讓媒體和關心的人去新疆看看，並且避免使用爭議勞動者採棉並公布採員資料，趙少康說，「人家批評你，你就避一下」，把採員資料公布出來，強調透明、誠實是最好政策。

趙少康說，真的關心這個話題的人就去新疆，去看看大概知道情況怎樣，不去看很難評論這件事。他強調，新疆棉產量占大陸的87%，他的生產兵團都是幾萬人，假如有用監獄營區的勞動採棉，這些比例一定不會高，「那就不要讓這些人採就是了」。