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苗栗明德水庫露大底　6軍團首派百人部隊加快清淤：重機械上場

▲明德水庫趁枯水期進行清淤作業，首度有國軍加入配合，協助水利署二河局等單位，展開清淤工程。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲明德水庫趁枯水期進行清淤作業，首度有國軍加入配合，協助水利署二河局等單位，展開清淤工程。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

面臨乾旱嚴重，苗栗縣頭屋鄉明德水庫蓄水率更已下跌至11%左右，原本湖光水色的美麗景致竟變成遼闊的大草原，水庫邊坡土壤露出成為「大峽谷」。縣府趁枯水期的清淤作業，首次有國軍六軍團加入協助，配合水利署二河局等單位，展開清淤工程。

苗栗縣政府表示，「110年度國軍支援明德水庫疏濬工程開工典禮」定30日上午9時於明德水庫北岸，苗126線約23公里處舉行，軍方慎重其事由六軍團參謀長劉暐欣少將親自參加，與農田水利署署長蔡昇甫、第二河川局局長楊人傑、農田水利署苗栗管理處處長謝福弘等共同主持。

▲▼苗栗明德水庫蓄水量只剩約1成，集水區儼然成了一片大草原；30日上午國軍支援明德水庫疏濬工程舉行開工典禮。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼苗栗明德水庫蓄水量只剩約1成，集水區儼然成了一片大草原；30日上午國軍支援明德水庫疏濬工程舉行開工典禮。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼苗栗明德水庫蓄水量只剩約1成，集水區儼然成了一片大草原；30日上午國軍支援明德水庫疏濬工程舉行開工典禮。（圖／記者黃孟珍翻攝）

謝福弘表示，這次乾旱，水庫見底，也正是清淤的好機會。首次動用國軍兵力，支援清淤工作，軍方派出挖土機7具、砂石車14輛，更出動了國軍130人，一個連的兵力協助。

明德水庫於1970年5月完工，目前由苗栗水利會管理，主要供應苗栗地區農業、工業用水，及部分民生用水，現存有效蓄水量為1244.76萬立方公尺、但目前水量僅剩134.62萬立方公尺。而國軍六軍團指出，此次由軍方五三工兵群支援的疏濬工程，將分別從水庫的上、中、下游各區段分別展開，可大大提高未來水庫儲水量。

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