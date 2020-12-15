國軍再爆醜態！關指部醉下士大鬧KTV　帶10弟兄開戰警快打部隊

記者張君豪／台北報導

13日清晨5點多，台北市內湖區好樂迪KTV發生10多名酒客鬥毆案件，帶頭鬥毆的吳姓男子遭警方查出居然是陸軍關渡指揮部下士，警方將他逮捕後立即通知北市憲兵隊人員到警局協助處理，由於吳男酒後卻當場推擠毆打警員，甚至出言辱罵三字經，過程造成一名警員受傷，警方訊後將他依妨害公務，傷害罪嫌移送法辦。

▲內湖警方日前逮捕飲酒鬧事的陸軍六軍團吳姓下士，軍方知悉後火速汰除。（圖／翻攝GoogleMap）

內湖警方表示，13日凌晨約5點多，位於內湖成功路好樂迪包廂內驚傳酒後鬥毆，業者聞訊後立即報警求助，警方到場後想將鬧事酒客勸離，未料帶頭的吳姓男子居然嗆警並動手推擠警方。

到場警員依規定亦立即通報勤務中心出動快打部隊支援，吳姓男子的朋友也紛紛一擁而上加入戰局，吳男在與警方推擠過程不斷以三字經辱罵警員，甚至還怒嗆警方打人，過程中警方恐現場狀況失控，後來警員使用辣椒水、甩棍才制伏這群鬧事酒客。

內湖警方事後帶回包含吳姓下士等鬧事男子共11人返回警局，經警方調查發現吳男服務於陸軍關渡指揮部擔任下士，警方依規定通報憲兵隊派員到內湖警分局協助偵訊，警訊後依妨害公務、傷害等罪嫌將吳姓士官移送士林地檢署偵辦。

而軍方15日則對外界表示，陸軍關指部吳姓下士13日凌晨休假期間因飲酒發生肢體衝突，並推擠辱罵警員，軍方將依「國軍風紀維護實施規定」「陸海空軍懲罰法」祭出嚴格處分，將涉案下士列入汰除對象，並通報為軍中案例教育以敬效尤。

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