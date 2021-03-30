快訊／賴清德：想去「上帝的水族館」帛琉　跟沒尖牙的鯊魚潛水　

記者陶本和／台北報導

副總統賴清德、帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）一起出席帛琉旅遊泡泡剪綵儀式。賴清德在致詞時表示，他自己希望有一天可以到帛琉，跟沒有尖牙的鯊魚一起潛水；他也稱讚帛琉拒絕中國大陸威脅利誘，選擇同樣是民主國家的台灣。

▲賴清德。（圖／記者黃克翔攝）



賴清德在致詞時表示，他熱烈歡迎帛琉訪團一行，今天是歷史性的時刻，惠恕仁是疫情期間第一個到訪的元首，而台灣也是他就職後第一個到訪的國家。

賴清德說，這是用具體行動表達對台灣的感情，台灣跟帛琉都是追求民主自由人權的生活，台灣跟帛琉也是勇敢的國家，勇敢拒絕中國大陸的威脅利誘，帛琉在國際替台灣仗義執言，是台灣的好朋友。

賴清德笑說，他非常鼓勵台灣人民可以多到帛琉旅行，帛琉是美麗的國家，被稱為是「上帝的水族館」，帛琉有一個地方（洛克群島南方潟湖）被聯合國列為世界遺址，就像是人間仙境，去的人都流連往返，台灣民眾喜歡旅行，所以他建議一定要去帛琉，去了才知道什麼是美麗的國家。

賴清德表示，他希望有一天自己也可以到帛琉，可以跟沒有尖牙的鯊魚一起潛水，「我會把照片跟美國駐帛琉大使一樣，po在臉書上」。

賴清德表示，帛琉非常勇敢，拒絕中國大陸威脅利誘，人口不多但拒絕中國大陸，選擇同樣是民主國家的台灣，帛琉是漂亮的國家，他很期待旅遊泡泡開始後，更多台灣民眾去帛琉了解文化，促進台帛之間的感情。