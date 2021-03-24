「20年來首超大陸」　賴清德：回台投資已1.2兆、創10萬工作機會

▲副總統賴清德出席「世界台灣商會聯合總會年會」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德24日出席「世界台灣商會聯合總會年會」時指出，台灣今年經濟成長率預估達4.64%，這是二、三十年第一次超越中國大陸，2000萬人以上國家，台灣也是第一；而台商回台投資部分，已來到1兆2000億新台幣，預估可創造10萬工作機會。

賴清德致詞時，先肯定總會長梁輝騰帶領世界台商總會有非常傑出表現，不僅帶領台灣持續擴展國際經貿，也協助台灣在世界發聲。他說，今年3月台灣面對鳳梨事件，梁輝騰也率先響應認購，世界台商與各地台商紛紛支持，目前已採購560公噸的鳳梨。

對於這次疫情，賴清德表示，總統蔡英文一手防疫，一手拚經濟，所謂防疫，國際社會都肯定台灣的防疫成果，目前也已經進入施打疫苗的階段，政府採取國際採購與國內研發兩策略。

在經濟表現上，賴清德指出，在大家共同努力下，去年經濟成長率3.11%，預估今年可達到4.64%，這是二、三十年來第一次超越中國大陸，而2000萬人口以上國家中，台灣更是排名第一。

至於台商回台投資方面，賴清德指出，在歷任行政院長林全、蘇貞昌，以及他自己的努力下，逐步改善台灣投資環境，現在成果已經展現出來，已經有高達1兆2000億元新台幣回台，預估可以創造10萬個工作機會。

▼副總統賴清德出席「世界台灣商會聯合總會年會」。（圖／總統府提供）

