三對夫妻組「換妻旅行團」！6人海島混戰3天　結局意想不到

▲陸夫妻加入換妻旅行團。（示意圖／ETtoday資料照）

記者鄭思楠／綜合報導

為了給彼此增加情趣，大陸三對夫妻竟然相約海島旅行，然後旅行途中再夜裡換妻。3天的時間裡，三對夫妻玩得不亦樂乎。不過，最後一天，警察卻上門了……。

據《今日女報》報導，大陸一朱姓男子和牛姓女子是一對夫妻，兩人結婚已經17年，雙方都有正式工作，生活還算優越。可是，在唯一的兒子上大學後，沒有共同愛好的兩人在性生活卻冷淡無比。

朱男在一個偶然的機會，加入了某夫妻結伴旅行群組，加入群組的都是中年男女。不過，他們討論的結伴旅行，可不普通，其實還順便玩玩換配偶的遊戲。

朱男心動了，和妻子牛女商量好，一起找興趣相同的夫妻玩一次。之後，一起加入的還有40多歲的苟男和楊女、馬男和呂女。三對夫妻一起前往三亞旅行3天，預定了一套有三個房間的大套房，夜裡相互發生性關係，玩得不亦樂乎。

誰知道，警方的一次查房將6人都帶到了派出所。但是6人均不認罪，他們認為，因為他們的活動是秘密進行的，所以並不構成犯罪。

但法院認為，這3對夫妻為滿足自己的性慾，聚眾發生性關係，行為構成了聚眾淫亂罪，日前分別判處1年有期徒刑。

網友傻眼稱，「真是天下之大無奇不有」、「電視劇都不敢這麼演」。不過也有網友認為，「行為可能不被接受，但是未必違法吧，自願、不公開、沒有傳播……」、「夫妻之間都認可的事，不能算犯罪吧」。不過，也有人認為這就是危害社會，「這次幾個人玩，下次還想著與其他幾個人玩，怎麼能不危害社會呢」。

對此，律師解答表示，根據陸《刑法》，聚眾淫亂罪保護的是正常的社會公共秩序和善良風俗，雖然你們都是自願的，但你們的行為對公共秩序造成了破壞，所以仍然要受到法律制裁。