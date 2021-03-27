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人妻穿性感「紅肚兜」　噴香水誘惑！他一進屋秒跪下…下場曝光

性感,挑逗,火辣,做愛,慾望,激戰（圖／取自免費圖庫isorepublic）

▲示意圖。（示意圖／取自免費圖庫isorepublic）

記者施怡妏／綜合報導

許多夫妻結婚之後，天天見面相處，可能會少了當時的甜蜜氛圍，為了增加情趣，有些人會準備性感戰袍，一名男網友表示，同學的老婆去逛街時，買了一件性感的紅肚兜，打算好好享受激情的夜晚，當天晚上還特地打扮，噴了香水，結果老公看到後說了一句話，網友們全笑翻。

一名男網友在臉書「爆廢1公社」發文，同學的老婆在逛內衣店時，店員小姐推薦一件紅色性感肚兜，表示這件可以增加夫妻的情趣，於是就爽快地買下。當天晚上洗完澡後就直接穿上，在身上噴了一點香水，還故意將房間的燈光調暗製造氣氛，準備要給老公一個大驚喜。

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▲性感（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

老公回家時，一開門看到太太的裝扮時驚呆了，以為太太被附身，立刻跪下來說「弟子不知太子爺降臨，不知神明有何吩咐」，原PO聽完這段糗事後笑翻，「幫他默哀...」

貼文一出，許多網友也大笑，「這後座力太強大」、「還好沒咬棒棒糖」、「想看老婆模仿三太子的照片」、「太子爺指示，今晚你不能休息，要努力到天亮」、「所以妻子當下頭有綁兩個包包嗎」、「我笑到並軌」、「你的棺材是要滑蓋的還翻蓋的」、「還活著嗎」。

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