快訊／台電工安意外！3人摔落5米深人孔井　釀1命危搶救中

記者陳羿妏、吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市三民區大順二路今（30日）下午1時57分許發生一起工安意外！事發當時有3名台電人員正在施作人孔蓋加高工程，不慎摔落約5米深人孔井。警消獲報後，立即到場搶救，初步了解為1人無呼吸心跳，1人頭暈、另1人則意識清楚，目前分別送醫搶救。至於詳細狀況，仍有待調查釐清。

▲台電人員施工意外。（圖／記者許宥孺翻攝）

警消調查，傷者共有3名，分別為46歲侯姓男子，目前無呼吸心跳；42歲羅姓男子，有頭暈情形；另一名25歲高姓男子，原本昏迷，到院後意識清楚，3人目前分別於高醫、義大大昌醫院救治中。

台電協助檢驗員許海川稍早受訪指出，台電委外同行施作GPS工程（人孔抽水點檢及慣性定位工程），事發當時工人開孔後，高姓工人身穿降落傘式裝備，未戴防護面具，走下去準備抽水，但疑似吸入沼氣後暈倒，侯姓工人見狀後，也未戴防護面具便趕緊下去救人，結果跟著吸入沼氣暈倒，羅姓工人則發覺不對勁，趕緊戴防護面具下去救人；惟3人被救起後，僅高男、羅男恢復意識，而侯男則無呼吸心跳。

高雄市勞工局長李煥熏表示，將重新檢視現場，勞檢處會開蓋檢測裡面沼氣濃度，依法處理，另外目前工程已暫時關閉。