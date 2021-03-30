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940萬點閱！彰化「炒飯達人」羅士榮靦腆致謝　超暖善舉曝光

▲這盤蛋炒飯超過940萬人點閱。（圖／記者唐詠絮攝）

▲這盤蛋炒飯超過940萬人點閱。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

YouTube一支台灣巷口炒飯的影片，沒有旁白、花俏的後製，吸引破940萬人點閱，而且留言區幾乎被外國人佔據，紛紛佩服這名廚師的豪邁翻炒神功，記者也找到當時的廚師羅士榮，他靦腆地的說，真的很感謝拍攝達人，最近店內也因此湧入不少點這盤蛋炒飯的民眾，意外成了店內之光。

▲這盤蛋炒飯超過940萬人點閱。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲翻炒中飯粒跟著跳躍。（圖／記者唐詠絮攝）

這家店位於彰化市大埔路，店內正在展店裝潢中，店內除了羅士榮外、還有忠師、助師與維師等4位大廚，專門負責餐廳內的熱炒料理。廚師在現場也露一手蛋炒飯的絕活，從洗鍋、備料到炒飯完成，不到3分鐘，但每個流程都有SOP，每個環節都不能馬虎。

▲這盤蛋炒飯超過940萬人點閱。（圖／記者唐詠絮攝）

▲蛋炒飯備料。（圖／記者唐詠絮攝）

羅士榮說，他光是要學這一道蛋炒飯，前後經歷整整1年的時間，也浪費掉好幾桶飯，好在有前輩在旁指導，從炒到蛋起泡、炒飯不斷的翻炒，就會成功，還曾經1天炒到180盤。對於自己的料理受到廣大喜愛，他自己也感到相當的驚訝。

▲這盤蛋炒飯超過940萬人點閱。（圖／記者唐詠絮攝）

▲廚師羅士榮。（圖／記者唐詠絮攝）

廚師也說，要炒到飯粒粒分明，就是關鍵，過程中，還得不間斷的炒到飯鬆了香味自然就會出來，最後再鋪上快炒過蝦仁滑蛋，就大功告成。據店員透露，最近因為網紅將蛋炒飯上傳YouTube後，受到大家的喜愛，甚至有遠從花東地區的遊客，專程到店內就是要看也要點蛋炒飯，成為到店內必點的料理之一。

▲這盤蛋炒飯超過940萬人點閱。（圖／記者唐詠絮攝）

▲蛋炒飯。（圖／記者唐詠絮攝）

羅士榮不僅廚藝精湛，心地更是善良，去年在1家鴨肉店還曾經默默幫忙一對小兄妹買單，他說，因為自己小時候家裡貧窮，如今長大了有能力幫忙別人，這是應該要做的。

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