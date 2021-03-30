手指被寵物倉鼠咬一口！　9歲女童嚴重感染「超幸運才活下來」

Mum's worry after her daughter is 'lucky to be alive' after being savaged by pet hamster https://t.co/U2xwHsS428 — The Sun (@TheSun) March 28, 2021

記者李振慧／綜合報導

英國一名9歲女童在家抱著所養的寵物倉鼠時，不小心被咬了一口，沒想到手臂後來出現一片紅色皮疹，傷口竟然引發嚴重的全身感染，導致她差點喪命，還被送進新冠肺炎病房隔離，超幸運才存活下來，手術後已無大礙。

英國《太陽報》報導，來自薩默塞特郡的9歲女童斯萬納克(Sapphire Swannack)被倉鼠咬傷，沒想到因此送醫。31歲母親露西(Lucie)表示，女兒接受抗生素治療後，手指卻開始腫脹，還有恐怖皮疹遍布在手臂上，「以前聽說過被狗或貓咬引發感染，從來沒聽過倉鼠」。

斯萬納克由於心跳過快，送醫後立即接受靜脈注射治療，然而又因為體溫過高被送到新冠肺炎病房隔離，幸好檢測結果是陰性，才終於進行手術。回想起當初危急的情況，讓露西表示，「感染有可能會擴散至心臟，她差點就會死」，目前已將倉鼠送給其他親戚照顧。

▼女童被倉鼠咬傷差點喪命。（圖／示意圖／達志影像）





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