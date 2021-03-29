奶油餅乾竟然硬到「牙齒碎掉」　二寶爸吐出驚喜：裡面有鑽石

Dad cracks tooth on diamond which found its way into pack of biscuitshttps://t.co/5p7yqQDPYe pic.twitter.com/vyf7MV0qQG — The Scottish Sun (@ScottishSun) March 27, 2021

記者李振慧／綜合報導

英國北愛爾蘭34歲男子萊特(Billy Wright)近來在家吃餅乾時，餅乾竟然硬到他把牙齒咬斷，劇痛之下吐出一看，餅乾中竟然藏著一塊鑽石，因禍得福的意外讓他又驚又喜。

《太陽報》報導，在安特里姆郡卡里克弗格斯(carrickfergus)從事水利工人的萊特，與妻子麗莎(Lisa)育有2名孩子，近來在家享用最愛的奶油餅乾時意外發現鑽石，他表示，「我趕緊把異物從嘴中拿出來，發現餅乾裡面竟然有鑽石，真是讓人不敢相信，而我在吃餅乾的時候，不小心把斷碎的牙齒吃給吞下去，超級痛的」。

從照片中可看到，萊特在餅乾中找到一顆完整的小鑽石，他說，「看起來就像會放在戒指上的鑽石，我想可能是餅乾工廠在包裝時，有人戒指的鑽石不小心掉進去」，現在他和妻子已連繫餅乾廠商，希望他們能獲賠償牙醫費用。

▼男吃餅乾咬碎牙齒卻意外獲得鑽石。（圖／示意圖／達志影像）





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