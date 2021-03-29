婚姻當兒戲！不到1年就掰　過來人曝「離婚致命點」：撐不過很慘

▲示意圖。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

離婚率居高不下，但還是有許多愛侶迫不及待步入婚姻，就有網友好奇，身邊的朋友明明戀愛時都甜蜜蜜，婚禮也辦得很盛大，婚紗拍好拍滿，小孩也生了，結果結婚1年之後，就出現一堆問題，最後只好離婚收場，「現在結婚一年就離婚的多嗎？」引起網友們熱議。

有網友在PTT發文，發現朋友間離婚的比例有慢慢拉高的趨勢，「明明結婚前婚紗拍好拍滿，蜜月旅行也有去，也有大張旗鼓的宴客、婚禮，小孩也生了」，但甜蜜的婚姻生活只維持一年，就出現各種問題，只好簽下離婚協議書，疑惑這種狀況是現在的趨勢嗎？「比例高嗎？」

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貼文一出後，網友們回應，「現在結婚5年內離婚的一堆，1年的也不少，結婚完才發現不適合生活」、「本來就是體驗阿，現在人最愛體驗了，結婚、婚紗、蜜月、宴客、婆媳、離婚都schedule而已」、「太衝動不想清楚」、「低薪高房價，沒錢婚姻就難維持」。

▲原PO認為，現代人結婚一年就離婚了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

有網友指出，離婚的原因多半都是小孩，「周遭知道的幾乎都有離婚的念頭，沒離是小孩的因素」、「關鍵在生小孩吧，生前生後生活差很多」、「5年內離的很多，因為大部分都在這段生1、2個小孩，挺不過育兒地獄就分了」、「有小孩後才是真正的婚姻生活，能撐住的才是人上人」。

據內政部統計，2020年離婚對則從5萬4363對降至5萬1309對，降幅為5.62％，不過值得注意的是，同性離婚對數明顯增加，去年有371對，比第1年的110對多了261對，漲幅達237.27％。結婚對數相較2019年減少了1萬2822對，降至12萬1702對，是繼2009年孤鸞年後，首次跌破13萬對大關，創下十年來新低。