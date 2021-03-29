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女生當媽後不怕蟑螂？網曝背水一戰關鍵：怕也要打死牠

▲媽媽,母親,母愛,牽手,親子,散步。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲不少媽媽們在生完孩子後，為了保護孩子開始敢殺蟑螂。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

不少女生在生完孩子後，都會被冠上「為母則強」的標籤。就有一名網友表示，她的女同事原本很怕蟑螂，但當了媽之後，連大強都敢追著跑，詢問大家是不是當了媽媽的女生都這樣？沒想到釣出不少人母直言「生小孩痛個半死都挺過來了，區區蟑螂我還怕個毛」。

一名女網友在PTT八卦版，以「女生當媽媽後，是不是就不怕蟑螂了？」為題發文，表示身邊有個女同事原本很害怕大蟑螂，但在當了媽媽之後，就變得不那麼害怕，連自己的妹妹原本看到蟑螂也都大聲尖叫，但後來生完寶寶後，現在都敢直接追著蟑螂跑，不抓到不痛快的那種，因此詢問網友「各位當了媽媽的女生妳們也是這樣嗎？」

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▲０。（圖／PTT）

貼文一出，引發不少網友熱議「看老公在不在阿，我在時他是帶2個小的躲起來叫我去打」、「我妹遇到蟲子照樣尖叫，然後叫他三歲的兒子去處理」、「小朋友在旁邊冷眼旁觀她失聲尖叫的母親」、「並沒有，訓練小孩去打」、「我媽都叫我打」。

但也有不少媽媽們講出心聲，表示為了寶貝當然要背水一戰，直呼「還是會怕，但為了孩子，會勇敢去抓」、「我會怕，但是小孩都躲到我後面還是得硬著頭皮去打」、「我以為我媽不怕蟑螂，一直到去年才知道原來她也怕，只是為了我而勇敢」、「生小孩痛個半死都挺過來了，區區蟑螂我還怕個毛阿」、「我周邊媽媽都是…我還真的都用這個例子來解釋為母則強」、「小孩好不容易睡了，當然要悄然無聲的自己去幹掉牠阿」。

 
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