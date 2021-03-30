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摩斯妹累到眉頭深鎖！5外送員清晨接萬元大單遭放鳥　平台回應了

記者陳俊宏／綜合報導

5名外送員清晨接到一筆大單，有20套摩斯漢堡歡樂套餐還有一些單點，總金額9465元，怎料送過去，卻突然被取消訂單，「我是替做餐的妹子感到心疼，她累到眉頭深鎖。」對此，外送平台回應，會了解這名消費者過往有無惡意棄單紀錄，若情節嚴重會封鎖帳號。

當時5名外送員被要求送到台北市八德路二段，根據外送員貼出和消費者的對話截圖，消費者清晨4時51分傳「取消」，3分鐘後又傳「不會回覆嗎」；外送員則回，「好的，了解。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

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▲▼近萬元摩斯餐點遭到棄單。（圖／翻攝「外送員的奇聞怪事」臉書社團）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

其中一名外送員在「外送員的奇聞怪事」臉書社團分享此事，「媽的，沒付錢還想當大爺⋯要求我馬上回覆是三小！我當下超想罵回去的。」他回覆網友的問題說，對方是選擇貨到付款，「他是刻意的⋯因為在我按下取餐時，他的訊息就跳出來了。」

外送員說，後來發現是假地址，對方留別人的店面位置，「我是替做餐的妹子感到心疼，她累到眉頭深鎖。」而一大堆食物後續如何處理，他表示，自己是到處做公關發給認識的店家，至於其他夥伴的部分就不清楚了。

對於消費者棄單，《東森新聞》報導，外送平台回應，速食餐廳和外送員完成出餐配送，權益不受影響；另外，會了解消費者過去消費紀錄，必要時將限制只能線上付款，如果情節嚴重，多次惡意棄單，將封鎖帳號。

▼近萬元餐點動用5名外送員。消費者傳訊息，「取消，不會回覆嗎？」（圖／翻攝「外送員的奇聞怪事」臉書社團）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

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