顧客用外送平台下單省餐費！　鹽酥雞老闆出招反制還嗆「貪便宜」

▲顧客使用平台下單選擇自取，到了現場卻被要求用現金購買。（影／東森新聞）



記者崔子柔／綜合報導

不少民眾看有些店家在外送平台上有「自取優惠」，就選用網路下單再自行前往取餐，價格會比現場點來得便宜，不過店家就必須被平台抽成。高雄一間鹽酥雞店老闆被控訴，他等顧客到現場才按下取消訂單，再要求對方用現金買，引起不少人不滿，認為店家利用外送平台打廣告，卻想鑽漏洞不給平台抽成。

根據《東森新聞》報導，高雄楊姓女顧客指出，她在平台下單後，到現場說要取餐，店家卻說「現在不接自取單」，並轉身將訂單取消，再說平台抽成抽很兇，「你人既然都來了為什麼還要讓平台抽？」

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▲▼楊女上網留負評，被店家嗆「貪便宜不可取」。（圖／東森新聞）



楊女覺得對方是利用平台「把客人騙來」，再要求用現金買，讓她心生不滿到該店家Google評論留下一星負評，對方卻認為自己的行為沒問題，回應「貪便宜還要攻擊店家，真的不可取！」

該店家拒絕受訪，但一再強調當時一看到楊女的訂單就按下拒絕，她後來才來現場。不過除了楊小姐之外，也有其他顧客遇到類似情形，也是到了現場才被要求用現金購買，對方說「不然平台抽很兇，沒有利潤」，也只能摸摸鼻子認了，白跑一趟。

▲▼不少人在該店發生類似情形。（圖／翻攝Google評論）

