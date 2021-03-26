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騎腳踏車外送！訂單太遠怒「玩我嗎？」　狠嗆消費者：慢慢等吧

▲uber eats機車外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲外送員。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

有些騎腳踏車的外送員，考量到距離的問題，會選擇不接遠距離的單，一名網友昨晚叫了外送，結果外送員竟然大罵，「我騎腳踏車，你叫那麼遠的餐，是在玩我嗎？」他無奈表示，外送員是平台配置的，消費者無法做選擇，更何況也不會知道對方是騎機車，還是騎腳踏車，覺得被罵得很無辜。

一名網友在「爆料公社」發文，點完外送後，收到外送員傳來的訊息，劈頭就罵「我騎腳踏車，你玩我嗎？」他一頭霧水莫名其妙被兇，表示消費者無法選擇外送員，但對方還是繼續罵，「沒事不要叫那麼遠的餐，可以叫，那你就慢慢等」。

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原PO無奈表示，消費者不能選擇外送員，但外送員可以選擇不接單，「既然都知道您是騎腳踏車很辛苦了，那為什麼要選擇接我們的單？」可以體諒外送員很辛苦，遲到也沒關係，不急著吃，也沒有催促對方要快一點，「但講話不用這樣嗎，真的第一次遇到這種外送員」，還詢問有無申訴的管道。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲原PO莫名其妙被罵。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

貼文一出後，引起許多網友討論，「這個問題，外送員佔99%，系統佔最後那1%」、「不想騎機車送覺得很遠可以拒單，系統裡面有很多讓你拒單的選項」、「對方態度好差，樓主EQ真好」。還有人分享，「我那天遇到坐輪椅外送，原本很不爽等很久又不拿上來，結果看到本人整個超內疚，直接給了100元小費」。

此外，也有專業網友表示，「幫大家科普一下，一般接到單我們只知道餐廳位置，不知道客人的位置，只有拿到餐點按開始配送之後才知道客人的住址，但按開始配送之後是沒辦法棄單的，棄了之後會收到警告信，2、3次就永久停權了」。

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