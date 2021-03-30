最狂老住戶嗆「這有2台機車停了30年」　17字卡位開戰新住戶

▲右側牆面貼有一張老住戶的17字「公告」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

臉書社團「爆怨2公社」昨日（29日）有網友PO文抱怨，鄰居為搶車位，在機車坐墊貼紙條「這個停車格我已經停了20年」。沒想到同日晚間又有另一名網友貼出更誇張的公告，這次是公寓老住戶和新住戶的車位之戰，紙條上寫著「這有二台機車停了30年，請新住戶自重」。

原PO在「爆怨2公社」分享兩張照片，只見靠近公寓1樓大門的區域停了3輛機車，旁邊還有雨傘、燒金桶等雜物，右側的牆壁上卻貼著一張白紙，上面還用紅筆寫著，「這有二台機車停了30年，請新住戶自重」，讓他看完超無言。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲老住戶和新住戶搶車位。

原PO提到，這位老住戶的「自重」不是拜託其他住戶停好一點方便出入，而是不想讓其他人停。文章PO出大約7小時，就掀起超過2100名網友按讚分享，並紛紛留言調侃，「最近好多地基主喔」、「下面寫『辛苦你了，後面我接手了』」、「沒意外明天40年的就出現了」、「都停30幾年了，可以換人停了吧」、「我家外面那條路我也走了快30年，還是沒變成我的」。

雖然大多數網友都建議原PO不用理會，但也有人好心提醒，公寓的公共區域都要淨空，連腳踏墊都不能放，萬一有人看不順眼跑去檢舉，那就是要死一起死，大家都別想停了。