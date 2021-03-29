機車被貼「這格我停了20年」！5000人看傻：...所以呢？

▲有網友停車竟被貼「這張紙條」，讓不少人看傻了眼。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

實習記者閔文昱／綜合報導

民眾停車時常會有習慣停某個位置，但若發現讓位置上已有其他車輛，通常是摸摸鼻子再另尋車位，不過有一名網友表示，他牽車時發現坐墊上竟貼了一張紙條，上面寫著「這格我已經停了20年」，讓他相當傻眼，於是拍照上傳，引發不少網友討論，直呼「所以呢？」

這名網友今（29日）在臉書「爆怨2公社」發文，表示他在牽車時，竟發現坐墊上貼了一張紙條，上面寫著「先生（小姐）：您好，這個停車格我已經停了20年，謝謝。」讓原PO相當傻眼，並在貼文寫下，「如果你在這個社團裡面我想跟你說，你好，這個車格我已經停兩天，謝謝。」

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▲貼文上傳短短1小時已獲得4000多人按讚。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

貼文一出，不到2小時就吸引5千多名網友，前來朝聖紙條主人的奇葩行為，紛紛涌入罵言，「停20年然後就屬於他的意思嗎」、「20年？所以呢？停車格你家的？真好笑」、「你打斷人家連續20年出場紀錄了啦」、「我在台南住了三十年，但是台南也不是我的啊」、「停滿20年會變成地基主嗎」、「每天走的馬路也沒變我的」、「我從小看台積電到現在我也沒他一張股票啊」、「過去20年來不及參與 但未來一定有我」。

也有網友建議原PO回覆，「我要代表國家跟你說，你侵佔國有地20年了，請先付租金」、「回答他，台灣你已經住了N年」、「我吃鹽已經40年了，停20年乾我什麼事」、「上面有寫你名字嗎」、「辛苦你了，接下來交給我吧！」、「恭喜你可以退休了」、「跟他說你都停了20年該換我停了吧？」、「親，喜歡的話可以把車格買下來」、「恭喜你終於讓生活不再一成不變」。