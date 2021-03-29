長輩打電話找錯人怒嗆「浪費我的錢」　人妻傻眼：我容易嗎？

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻28日在臉書「爆怨2公社」PO文聲稱，日前接到一通莫名其妙的電話，有位不知名的阿姨打來說要找李太太，兩人雞同鴨講了幾句話才發現是找錯人，她好心告知，沒想到居然被對方回嗆一句「浪費我的錢」，還大力掛上電話，讓她超級傻眼。

▲原PO接電話卻挨了對方一頓罵。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本文當事人無關）

原PO提到，因為自己剛好也是「李太太」，接起電話聽到阿姨詢問「喂，李太太嗎？」便回答是，哪知道對方劈頭就開始狂講話，讓她聽得一頭霧水，進一步詢問才發現，原來阿姨是要找她婆婆。

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原PO無奈表示，她和婆婆沒有住在一起，好不容易解開誤會，正要告知婆婆家的電話號碼時，阿姨卻開始大罵，「妳既然不是李太太，妳幹嘛說妳是！害我說那麼多，浪費我的電話錢」，讓她超級傻眼並回答，「我也是李太太啊，我不知道妳是說我婆婆，而且妳是打我家電話，我婆婆又不住這」。

然而，正在氣頭上的阿姨根本不聽，仍繼續狂罵不是李太太就不要冒充，甚至插嘴打斷原PO的解釋，「跟妳說不通！莫名其妙，浪費我的錢」，最後大力掛上電話。原PO抱怨，自己好不容易找到空檔可以補眠，結果被這一通電話吵醒，寶寶也被吵醒，還莫名被罵，「我容易嗎？」

▲這通電話把原PO和寶寶都吵醒了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

其他網友看完原PO的文章，紛紛留言安慰她不要生氣，「阿姨的腦子裡李太太只有一個，最後惱羞成怒」、「大部分的長輩通病就是自己理虧還死不認錯，所以別理她了」、「真的氣，好不容易小孩剛睡著，電話一響，小孩都被吵起來了，才說改天再打妳先忙」。

也有網友建議，開頭會說「X太太」的，通常都不是親朋好友，也不是電訪的業務，如果下次接電話聽到這種開場白，不妨直接問對方是要找哪一位「X太太」，以免引發誤會。