他嘆「以前1000元用好幾天，現在只能2天」　民眾驚：3分鐘就噴了

▲舊版1000元紙鈔。（圖／翻攝央行網站）



記者陳俊宏／綜合報導

近年來物價不斷上漲，薪水卻沒有跟著大幅成長。一名網友感嘆，「以前1000元可以用好幾天！現在1000元只能用2天」，結果反讓其他人震驚，「我一天就好幾張了...」、「還能用兩天？太厲害了！教教我吧！」

當事人近日在「爆怨2公社」臉書社團發文，引起熱烈討論。許多人留言，「有出門不用一天，半小時就沒了」、「看個直播不到3分鐘就噴了啦」、「去到菜市場出來就沒有了」、「兩天很厲害了…我們都是一瞬間還不知道發生什麼事情就花光了，回過神，錢包早已空空如也。」

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▼現行1000元紙鈔。（圖／記者陳俊宏攝）



大家紛紛說，「哎..現在物價真的貴的不像話了，薪水卻沒什調」、「更生氣的事⋯長輩都說以前怎麼省錢、存錢的！可是他們沒想到1000元買菜、買肉⋯一張小朋友就飛了，物價飛漲」、「以前是一張用很多天，現在是一天要很多張」、「好市多30分鐘內就用完了，還用了10張。」

行政院主計總處9日公布2月消費者物價總指數（CPI），較1月漲0.46％，經調整季節變動因素後跌0.08％；較上年同月漲1.37％，1-2月平均較上年同期漲0.59％；若總指數扣除蔬菜水果及能源後（即核心CPI）漲1.63％，若再扣除春節循例加價服務類，則漲幅約為0.9％。

主計總處表示，2月CPI較上月上漲主要是因為遇上農曆春節，節前饋贈保母禮金與國內旅遊團費、旅館住宿費及計程車資等價格調升，加以油料費調漲所致；不過部分服飾特惠促銷，與蔬菜因天候回穩，量增價跌，抵銷部分漲幅。

▼有網友說，「買菜、買肉⋯一張小朋友就飛了。」（示意圖／翻攝pxhere免費圖庫）