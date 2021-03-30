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100分才算及格！虎媽自豪高壓教育：愛兒才嚴厲　公園玩都是放縱

▲▼寫作業。（示意圖／CFP）

▲虎嬤鐵血教育，100分才及格、公園玩就是放縱，爸爸心軟也被酸「你是兒子放縱的元兇」。（示意圖／CFP）

網搜小組／趙蔡州報導

有些人認為，教育就是要從小開始，但若為了學習，完全犧牲童年玩耍時間，真的適合嗎。一名媽媽日前分享教育孩子的心得，直言只有100分才及格，99分以下都是不及格，所有一切娛樂都是放縱，甚至酸帶孩子去公園的爸爸，就是兒子放縱的元兇，文章分享後引發網友熱議。

虎媽在臉書粉絲團《靠北老公2.0》分享她的教育理念，開頭先強調孩子是自己親生的，因為愛孩子才會對孩子嚴厲，現在吃不了苦，以後長大了就會後悔，也痛斥老公總是放縱孩子玩耍，「你現在放縱他，就是在害他，為了孩子好，你（老公）不該插手我的教育」。

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虎媽表示，儘管兒子目前讀的是國小資優班，但不表示孩子不需要努力，因為同班其他孩子已經有3人考過中級英檢，「我們不能落後，兒子雖然很聰明，也是要努力拚，才能考上私中，私中的資優班必須要每次考試都拿滿分，這樣才有機會考上」。

▲▼及格是100分、公園玩叫放縱！虎媽「早7晚11」教育曝光　旁人想哭：太悲哀。（圖／翻攝自靠北老公2.0）

▲虎媽原文。（圖／翻攝自靠北老公2.0）

她因此規定了非常嚴苛的標準，「必須讓兒子知道，成績只有100分才是及格，99分以下都是不及格，99分表示還有進步空間，（成績要好）就是要逼」、「要讓兒子知道考試只能考滿分，世界上多數人只會記得第1名，幾乎沒人會知道第2名是誰」。

虎媽透露，兒子的同學幾乎都有上考私中的補習班，每天都要補習到10點才回家，回家後還要上家教到11點，「我們不能落後，這樣才能成為人中龍」、「（老公）你只要付錢，兒子教育我來，不要插手」、「你是兒子放縱的元兇，每次都會騙我，帶去打電動、公園玩滑板」、「他沒時間娛樂，考上才有資格娛樂」。

文章分享後引發網友熱議，有人說「好辛苦，孩子會覺得壓力大吧」、「你自己先什麼都考100再來説」、「等到孩子想不開，妳再來哭說，早知道這樣」、「小孩好可憐，99分也不能」、「妳先生比較疼小孩，有妳這種媽真悲哀」、「人活在世界上，如果只是要在學業上爭第一，你生個人工智能機器人會比較適合你」。

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