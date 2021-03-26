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明志科大師生有夠潮！創podcast暢聊校園教育話題　校長給問特集嗆辣破天荒

▲▼明志科技大學,podcast,校園,學餐,宿舍,教育。（圖／明志科技大學提供）

▲明志科技大學跟上Podcast風潮，開設「明志之舉」節目，最新一集請到明志科大校長劉祖華（中），回答學生們各種辛辣的提問。（圖／明志科技大學提供，下同）

生活中心／綜合報導

「欸！昨天有聽某某Podcast嗎？」這問句已經愈來愈頻繁出現在人們的對話中，類似於廣播節目的Podcast（播客），只要用手機或電腦等數位裝置連上，就能不受空間、時間限制，隨選即播聽到各種五花八門的話題，讓人不論是上下班通勤、在家閒閒沒事或是和朋友聚會，都能消磨時間、吸收新知或是擁有一段放鬆有趣的時光；聽眾人數暴風成長則吸引了許多明星、綱紅或政治人物上車，更有素人因此收穫了龐大的網路聲量。近期明志科技大學也跟上這股潮流，由師生共同創立「明志之舉」節目，準備攻佔大家的耳朵；Podcast以訪談、聊天方式分享師長學生們關心的校園生活點滴和教育話題。目前已經上架3集，第1集直接揭露Podcast的製作理念、節目規劃等「內幕」；第2集請到明志科大副校長大聊什麼是「設計思考Design Thinking」，翻轉所有人對上課的想像；最新一集更是找來重量級大來賓、被暱稱「祖華爸爸」的明志科大校長劉祖華，回答來自學生們四面八方各種辛辣的提問。

明志科大的Podcast「明志之舉」節目，為了更了解學生們的心聲，特別籌備「校長給問」特集，向所有明志人開放徵求問題，並請來校長劉祖華「親上火線」回應，短短兩天就收集了上百個犀利直白的問題，甚至還有家長想加入提問行列，而校長也大方表示「給問啦！哪次不給問」，最新一集回應學生們最切身的「學餐」和「住宿」問題。有好幾位學生直接嗆說：「學餐很難吃！校長到底有沒有吃過？」劉祖華表示自己也是明志科大校友，學生時代吃了5年學餐，現在也是每週會吃好幾次學餐做的便當，一個月至少會到學餐吃一次飯，他開玩笑說覺得比太太煮得更好吃，但他也趕緊解釋這是因為每個人喜好口味不同。而且餐費包含在學費中，平均起來一天只要141元就能吃三餐，價格相當便宜；劉祖華補充說明，學餐立意是希望能以最高的cp值照顧經濟弱勢學生，並最大幅度滿足食量大的學生，讓大家都能吃飽喝足。若是覺得料理難吃，可以向每班的伙委提出建議轉達給廠商。雖然校長也吃學餐，但同學們認為因為是校長身分一定會得到較好的菜色；主持人建議校長下次吃學餐時直接拍下「認證照」，就能證明自己和同學吃的是一樣的。

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▲▼明志科技大學,podcast,校園,學餐,宿舍,教育。（圖／明志科技大學提供）

▲明志科大校長劉祖華面對學生的直白提問沒在怕，在Podcast「明志之舉」中一一回應，更給出承諾。

天天住的宿舍也是學生關心的超級重點，像是不少男學生就哀怨提問：「男宿爛到不要不要的，網路超慢，廁所有夠破，有時候臭到看見人生走馬燈」。劉祖華聽到提問喚起對宿舍的回憶，因為他過去在明志科大就學時也是住宿，幾乎每棟宿舍都住過，他說不像現在是四人房，當年六個人一間，但仍然比家裡環境要好，能自己擁有一張書桌，不必跟兄弟姐妹共用，他也因住宿學會了如何獨立生活、融入團體，他還分享自己的好友有一半都是當年明志的室友。同是校友的女主持人也覺得一學期4～5千元的住宿費，比起在外面租房子已是物超所值。劉祖華表示全體住校是明志科大的傳統，也能幫助學生節省交通往返時間，但宿舍確實有年份，目前已開始陸續更新內部設備，明年度編了三百多萬預算換門；但因法規限制後，部分宿舍變成禁建區，難做大規模改建，學校會盡快在5年內將能更新的部分依序整修。

短短不到20分鐘的Podcast，展現校長「祖華爸爸」親和誠懇的一面，因提問太踴躍、內容超級豐富，原先僅規劃一集的「校長給問」特集，逼不得已只好拆成上下兩集，下集能聽到校長的戀愛故事、愛吃什麼以及學校的未來規劃等更多精彩內容，讓超多明志人敲碗想快點聽到。

▲▼明志科技大學,podcast,校園,學餐,宿舍,教育。（圖／明志科技大學提供）

▲製作團隊由明志科技大學師生共同創立的Podcast「明志之舉」節目，內容豐富多元，受到許多明志人喜愛。

明志科大的「明志之舉」Podcast節目，不僅由師生共創，以理論結合實務活用新媒體，為所有學生做出接軌潮流的最佳示範，還讓校長正面直球對決學生提問，不但拉近學生與學校之間的距離，更在活潑趣味的對談中，不知不覺地破除學校過往的傳統刻板形象。未來Podcast節目還會解答高中職生對大學的各種疑問，包括備審資料、學習歷程審查、面試準備以及各系簡介等，也會暢聊海外交流、學生在校生活、校園奇談、畢業出路解析、教育議題剖析等，內容多元。明志之舉Podcast每週四晚上18：00上線，每集時間約16分鐘，會在Apple podcast、Google Podcast、Spotify、KKBOX、SoundOn共5大平台同步露出。

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