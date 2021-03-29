半導體大廠火燒48分鐘！72勇消佈3水線力戰　強茂財損曝光

▲高雄市岡山區強茂公司傳火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市岡山區半導體大廠「強茂公司」29日下午3點多驚傳工廠火警，現場為C棟4樓頂電機室機電設備冒黑煙後發生明火，濃濃黑煙直竄天際，畫面相當驚人，廠內緊急進行人員疏散，所幸無人員傷亡。強茂公司表示，火警發生建築為實驗室，產線並不受影響，財損狀況還好，應是小範圍。

▲高雄市消防局長李清秀。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市消防局長李清秀表示，消防局約在下午3點25分接獲強茂公司報案，指稱工廠火警，消防局一共出動32車72人到達現場搶救，第一梯次人員到達現場時，發現4樓廠房有大量濃煙，因此出棟現場部署的2輛雲梯車，從上方壓制火勢，另外室內共布3條水線，約在下午4點13分火勢獲得控制，初步了解，為4樓電機室燃燒機械設備，目前火已熄滅，沒有人員受傷受困，起火原因仍待火調科調查。

▲強茂集團發言人沈盈秀。（圖／記者許宥孺翻攝）

強茂集團發言人沈盈秀指出，起火點在C棟的4樓機電室，約在下午3點19分發現起火，但是在短時間內撲滅，廠內人員依照規定疏散，A棟、B棟一度封廠，現在已恢復生產，至於C棟是實驗室，不是生產線，所以產線也不受影響。至於為何突然起火燃燒？沈盈秀表示：「目前還在查，因為都有保險，所以要等火災鑑定，目前財損狀況還好，應該是小範圍。」

▲高雄市岡山區強茂公司傳火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲黑煙竄天際，員工緊急疏散。（圖／記者許宥孺翻攝）

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