　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

半導體大廠火燒48分鐘！72勇消佈3水線力戰　強茂財損曝光

▲高雄市岡山區某晶圓大廠傳火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市岡山區強茂公司傳火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市岡山區半導體大廠「強茂公司」29日下午3點多驚傳工廠火警，現場為C棟4樓頂電機室機電設備冒黑煙後發生明火，濃濃黑煙直竄天際，畫面相當驚人，廠內緊急進行人員疏散，所幸無人員傷亡。強茂公司表示，火警發生建築為實驗室，產線並不受影響，財損狀況還好，應是小範圍。

▲高雄市消防局長李清秀。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市消防局長李清秀。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市消防局長李清秀表示，消防局約在下午3點25分接獲強茂公司報案，指稱工廠火警，消防局一共出動32車72人到達現場搶救，第一梯次人員到達現場時，發現4樓廠房有大量濃煙，因此出棟現場部署的2輛雲梯車，從上方壓制火勢，另外室內共布3條水線，約在下午4點13分火勢獲得控制，初步了解，為4樓電機室燃燒機械設備，目前火已熄滅，沒有人員受傷受困，起火原因仍待火調科調查。

▲強茂集團發言人沈盈秀。（圖／記者吳奕靖攝）

▲強茂集團發言人沈盈秀。（圖／記者許宥孺翻攝）

強茂集團發言人沈盈秀指出，起火點在C棟的4樓機電室，約在下午3點19分發現起火，但是在短時間內撲滅，廠內人員依照規定疏散，A棟、B棟一度封廠，現在已恢復生產，至於C棟是實驗室，不是生產線，所以產線也不受影響。至於為何突然起火燃燒？沈盈秀表示：「目前還在查，因為都有保險，所以要等火災鑑定，目前財損狀況還好，應該是小範圍。」

▲高雄市岡山區某晶圓大廠傳火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市岡山區強茂公司傳火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲黑煙竄天際，員工倉皇逃出。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲黑煙竄天際，員工緊急疏散。（圖／記者許宥孺翻攝）

【更多新聞】

快訊／半導體大廠強茂火警！黑煙直竄天際　員工驚慌逃出

快訊／高雄小二女校園嚴重燙傷！熱水淋雙腿　13%起水泡急送醫

快訊／舊宅改建誤觸鏟土器開關！高雄工人慘被壓爆右大腿搶救中

2萬元貨款不見了！高雄男急報案　警調監視器怒了：做賊喊抓賊

獨／高雄男罹「孤兒病」！狂咳好自卑　肺部驚見「蜂巢全卡痰」

ET快訊
快訊／士林民宅驚傳火警　屋內1人受困
台積電收599穩了？　專家：小心「山頂韭菜冤魂」抓交替
陳奕迅切割Adidas「爆天價違約金2.6億」　陸網：他近況
快訊／北市警最新人事　63名中階主官名單出爐
一年一度「保冷神器」開賣了！好市多才上架秒缺貨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／士林社子島民宅竄火煙！1男獲救1人受困　消防搶救中

大火燒毀發餐物資…人安萬華平安站改便當供餐！高齡創辦人急奔現場

半導體大廠火燒48分鐘！72勇消佈3水線力戰　強茂財損曝光

快訊／北市警最新人事布局！63名中階主官名單出爐

新店農會改選傳賄選　當選代表理事遭搜索約談

凌晨2點出門...彰化男留下衣鞋失蹤　警消吉安水域海空搜索

人妻狂尬4男！激戰75次搞「淫亂小屋」喊：想在會議桌上…老公綠炸

神奇！雲林婦全身燻黑遊走山區遇到警...偵查隊長一句話超準

熟客抱怨：釣不到！釣蝦場老闆一查傻眼　員工「2個月吃掉185斤」

藝廊闆娘酒後脫光霸佔小黃　嗆警「神經病」二審判決出爐

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

日月潭水位退陳年垃圾怵目驚心　居民：現在不清50年後才要清？

郭泓志上《國光》被問「喜歡韓國人嗎？」　李玖哲驕傲秀二頭肌比腕力...GG了！

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

劉若英隔6年發片被阿信虧「打混」　「妳又不是五月天」...她反嗆：你交歌快一點！

反鎖房外不敢讓老婆大人知道！　阿公趁她出門「趕快敲爆」換新鎖

快訊／士林社子島民宅竄火煙！1男獲救1人受困　消防搶救中

大火燒毀發餐物資…人安萬華平安站改便當供餐！高齡創辦人急奔現場

半導體大廠火燒48分鐘！72勇消佈3水線力戰　強茂財損曝光

快訊／北市警最新人事布局！63名中階主官名單出爐

新店農會改選傳賄選　當選代表理事遭搜索約談

凌晨2點出門...彰化男留下衣鞋失蹤　警消吉安水域海空搜索

人妻狂尬4男！激戰75次搞「淫亂小屋」喊：想在會議桌上…老公綠炸

神奇！雲林婦全身燻黑遊走山區遇到警...偵查隊長一句話超準

熟客抱怨：釣不到！釣蝦場老闆一查傻眼　員工「2個月吃掉185斤」

藝廊闆娘酒後脫光霸佔小黃　嗆警「神經病」二審判決出爐

搶旅遊帛琉泡泡商機！　電信業者祭漫遊優惠　

惠恕仁脫下口罩宣布「台帛旅遊泡泡」：這樣才能看到我的微笑

快訊／惠恕仁：駐美大使一起訪台　展現共同維持民主自由的決心

多久沒有High了？5／8東東森森好朋友生活節新北市民廣場大咖開唱 不見不散喔！

LIVE／蘇貞昌款宴帛琉總統惠恕仁　晚宴現場看這裡

快訊／士林社子島民宅竄火煙！1男獲救1人受困　消防搶救中

遠傳攜手《天堂2M》　申辦指定方案免課金直升40等

牽絲起司+炸辣椒入菜！美式餐廳新推12道視覺系美食　用餐再抽iPhone 12

吃青椒、芭樂能防黑色素沉澱長黑斑？營養師盤點4大營養素抗斑

徐若熙有機會拿3月MVP　締造史上無成績第一人

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

社會熱門新聞

廂型車迴轉遭撞！機車騎士0肇責

即／半導體大廠強茂火警！員工驚慌逃出

警察之子性侵案再燒！受害女投書38號樹洞

千人面前遭太陽會殺手處決　北市議員殞命扯出驚人內幕

年輕女竹北大賣場墜樓亡　傳頭七送煞是烏龍

少年無照上路挑戰阿婆灣　直衝對向卡車底命危

網爆台南刑警PO文：把角頭後事辦風光

快訊／29歲男爬上關渡橋呆坐　警消急出動

熟客抱怨：釣不到蝦　老闆一查傻眼

台中男科大生墜樓亡…姊淚「願原諒霸凌者」

闖壹圓舊鈔秘境象鼻隧道　男墜崖亡

老公大玩BDSM！邀別人一起「開發玩具」…小7歲妻崩潰

北市議員遭太陽會擊斃　麻吉披麻帶孝跪公園竟是真凶

機車停住家樓下　他遭檢舉罰4800元

更多熱門

相關新聞

大火燒毀發餐物資…人安萬華平安站改便當供餐！

大火燒毀發餐物資…人安萬華平安站改便當供餐！

人安基金會萬華平安站27日晚間10時許發生火警！附近住戶隨即報警處理，樓上8名住戶也在第一時間逃出火場，所幸火勢及時被控制，僅造成1樓發餐物資及設備損壞，並無人員傷亡。據了解，萬華平安站成立20餘年，平時提供街友、單親媽媽等弱勢族群關懷服務，發生火警後改在騎樓供餐，提供街友外帶便當。

半導體大廠強茂火警已撲滅　產線恢復「待查起火原因」

半導體大廠強茂火警已撲滅　產線恢復「待查起火原因」

即／半導體大廠強茂火警！員工驚慌逃出

即／半導體大廠強茂火警！員工驚慌逃出

2萬元貨款不見了！高雄男私吞還報案

2萬元貨款不見了！高雄男私吞還報案

女童絆倒電熱壺大腿燙傷　美女醫曝可能後遺症

女童絆倒電熱壺大腿燙傷　美女醫曝可能後遺症

關鍵字：

高雄岡山半導體晶圓強茂火警財損

讀者迴響

熱門新聞

寫5星送奶酪！高中生離開刪除　店家公布校名遭出征

三對夫妻加入換妻旅行團！6人海島嗨戰3天

峮峮「6秒上下晃動」運動片瘋傳

男生多矮沒市場？台女曝分水嶺！

日月潭底垃圾山露出！百人淨潭

長賜號現場「脫困畫面」曝光

直擊《全明星》正妹經理當街被熊抱

愛莉莎莎低潮1個月　最慘收入歸零

廂型車迴轉遭撞！機車騎士0肇責

妻子拒絕性愛！丈夫討拍慘被砲轟

人類6年內絕種！唯一倖存者曝2027年街景

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

狗狗關車烤3HR　獲救反應逗笑警

咸素媛被爆大陸豪宅假的、找婆婆演戲　退出《妻子味道》

下半身好重！醒來見貓抱小JJ睡翻

更多

最夯影音

更多
家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒
超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面