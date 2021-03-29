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小三女找導師慘被滾水燙！冷靜面對13%傷勢　美女醫曝可能後遺症

▲女童衝教室找老師聊天，遭熱水壺電線絆倒燙傷大腿。（圖／記者許宥孺翻攝）

女童衝教室找老師聊天，遭熱水壺電線絆倒燙傷大腿。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市某國小三年級顏姓女童29日上午9點多趁著下課時間，找一年級曾教他們的蘇姓導師，沒想到卻不小心絆倒電水壺，滾燙熱水直接澆淋在顏姓女童的大腿上，當下女童相當冷靜，倒是蘇姓導師嚇壞，趕緊抱起女童衝進健康中心做緊急處置，並由消防救護人員送至醫院處理，初步為表面淺層13%二度灼傷。整形外科醫師表示，如果女童的傷口照顧得好，疤痕應該可以很不明顯。

校方表示，顏姓女童和蘇姓導師感情很好，下課時間臨時起意約黃姓同學到低年級教室，找曾教過他們的蘇姓導師聊天，蘇姓女導師的桌子上就放著電熱水壺，她提醒，「小心不要踩到電線」，沒想到話才剛說完，下一秒顏姓女童就不小心踢到熱水壺電線絆倒，遭壺內的滾燙熱水燙傷。

事發當下，顏姓女童相當冷靜也沒有哭，倒是蘇姓導師嚇壞了，一把就抱起女童衝進健康中心做緊急處置，同時聯絡家長後送至醫院治療。目前院方檢傷後，燙傷部位為左右大腿、腳裸、屁股，為表面淺層13%二度灼傷，需住院觀察。

▲正妹整形女醫賴昕堤。（圖／賴昕堤醫師授權提供）

▲正妹整形女醫賴昕堤。（圖／賴昕堤醫師授權提供）

「如果女童的傷口照顧得好，疤痕應該可以很不明顯！」博田國際醫院國際醫學美容中心主任賴昕堤表示，疤痕與照顧品質與恢復速度有關，燒燙傷意外發生時，一定要先淋冷水、去除傷口上的衣物，並盡快送醫，直到醫院前都可以一直用冷水或生理食鹽水沖，可以降低熱傷害，醫院檢傷若是二度燒燙傷，一般會先擦藥並敷料治療，但小朋友若是燒燙傷面積過大，會影響水分散失，有可能影響食慾、脫水，就必須看狀況是否住院輸液。

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