49.8萬噸「洋垃圾」遭「遣返」　紅褐色礦渣可堆滿5座足球場

▲天津港南疆碼頭將49.8萬噸「洋垃圾」退運出境。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

天津港南疆碼頭昨（28）日將俗稱「洋垃圾」的49.8萬噸紅褐色「硫鐵礦渣」全部退運出境。據了解，這批礦渣為大陸海關迄今查扣數量最大批的走私廢棄物，龐大的面積可堆滿5座足球場。天津南疆海關官員楊衛星表示，工作人員於2020年3月發現一票「鐵礦粉」比重較輕且伴有刺激性酸味，經過化驗分析才發現該貨物實為禁止進口的硫鐵礦渣廢棄物。

▲走私進大陸的紅褐色硫鐵礦渣可堆滿5座足球場。（圖／翻攝新華網）

《新華網》報導，「洋垃圾」通常指國家禁止進口的固體廢物。自2017年《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》頒布後，大陸逐步減少固體廢物進口種類和數量，先是禁止進口廢塑膠，隨後擴展到禁止進口廢五金、廢纖維、廢紡織品等。直至2021年1月1日起，大陸全面禁止以任何方式進口固體廢物。

這批49.8萬噸的硫鐵礦渣如按一般堆放高度要求，需約5個足球場才能堆得完。經天津海關緝私部門發現調查，涉案公司此前已申報進口5票「鐵礦粉」類貨物，均有走私嫌疑，最後共抓獲主要涉案人員4人，並在南疆碼頭現場查扣以走私進口的硫鐵礦渣。

▲位於貴陽的電子廢棄處理廠裡，電子垃圾堆積如山。（圖／CFP）

除這宗史上最龐大硫鐵礦渣遭查扣外，數據顯示，全球每年產生的5億噸電子垃圾中，72%最終流進大陸。據聯合國報告指出，大陸2021年的廢舊電腦數量將比2007年翻1倍以上，廢棄手機將增長7倍。

在全球最大的電子垃圾場廣東貴嶼裡，廢舊電子產品堆積如山，環境呈現重度污染，恰巧反映出大陸東部沿海成為電子垃圾集散地的縮影，正待政府妥善解決。

