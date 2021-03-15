　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵1景象怒了！她月搭2次心寒「沒有一回例外」　網秒懂：很尷尬

▲▼ 高鐵列車進站，排隊人潮，防疫期間車廂內飲食。（圖／記者呂佳賢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者呂佳賢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友經常搭高鐵南北往返，日前她一入座，就看見前方椅背置物籃裡的免洗餐盒，內心忍不住燃起一把火，她認為，順手帶走垃圾是對其他乘客的基本尊重；然而，每次搭車都會碰到這情況，「沒有一次沒發生。」

女網友日前在dcard發文提到，當天旁邊乘客比她早下車，居然把垃圾留在置物籃中，包括便當盒和使用過後的免洗筷；令人作嘔的是，其中一支直接接觸到網子，另一支則掉地上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她感嘆，平均每個月會搭高鐵2次，總會目擊這類情況，沒有一次例外，「我一直覺得，下車前自己的垃圾應該自己帶走，或交給車上處理垃圾的阿姨，畢竟又不是飛機，你離開後還有別人上車要坐這位子啊。」

原po接著表示，以往下車前，她會順手將旁邊座位的垃圾帶走，畢竟車站都有垃圾桶、回收桶，「但現在疫情關係，你吃過的便當和筷子，沒戴手套誰敢動？換作你自己，會想坐有其他客人垃圾的座位嗎？每次看到有人離開座位，沒把後倒的椅背回復，或沒清空個人垃圾，都覺得很不尊重其他使用者。」

▲高鐵1景象怒了！她月搭2次心寒「每回都發生」　網秒懂：很尷尬。（圖／翻攝自dcard）

▲乘客將垃圾留在置物籃中。（圖／翻攝自dcard）

對此，網友們紛紛回應，「個人道德問題。有人會處理自己的垃圾怕造成他人困擾，有人會認為處理垃圾是別人該做的工作」、「車上就有垃圾桶還不丟的那種，我覺得可以自己跳進垃圾桶了」、「我以為順手把自己垃圾帶走是美德」、「不算管太多吧...道德問題，就觀感很不好啊，不是要求太低，是對自己沒要求」、「每次坐到這種都很尷尬，明明不是自己的，但阿姨會問要不要丟，這時候會超掙扎，要不要拿起別人的垃圾」。

不過也有人尷尬表示，「會不會是忘記？我自己也曾經忘記過，回到家才想起來，還忘過喝沒兩口的飲料」、「我以為放在車上就好耶，車上阿姨不是都會收嗎」、「你自己覺得這樣不好不要做就好，管到別人就太寬了，畢竟真的有阿姨負責收，雖然我平常都自己拿去丟，但沒理由處處用自己的標準看人」。

►青春版的姐妹悄悄話《八年級生》，聽兩妹子天南地北狂聊

ET快訊
馬偕醫師被控性侵學妹　院方回應了
女大生遭酒駕國手害死！繁星上大學　低收還有5妹妹
這8款iPhone換電池只要990元　限量1.5萬名
驚見「杜美心的家」月租7千！　全格局曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男友約11歲外甥女「一起洗澡啊」！　女大生崩潰：噁心反胃

抽血瘀青腫一片！她轟護理師「一直戳沒良心」　網：手背真的痛

僅聊天10多分鐘　馬偕醫否認「性侵」：已請律師研擬提告

電話叫錯餐！要炒麵點成湯麵　老闆娘「霸氣1舉動」她聽完超感動

高鐵1景象怒了！她月搭2次心寒「沒有一回例外」　網秒懂：很尷尬

奈良美智周邊黃牛喊價翻倍！主辦強調「非限量、未來1年都買得到」

【英語多益通】學會8個單字一起環保愛地球

小孩手寫「媽媽我需要你」尋人啟事！　4行字讓網心碎：希望是玩笑

IG濾鏡紅爆！妹子愛用「雪餅」拍照　男網友狠酸：滿臉白頭粉刺？

機組員檢疫期放寬改「低風險5+9天 」　違規亂跑被抓最重罰30萬

遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

蕭敬騰壞壞假傳球...小弟弟爆哭XD　男粉真情告白：我喜歡女生還是愛你！

HBL爭冠！南山最後時刻被逆轉　教練暖心喊話哽咽：繼續走下去

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

保齡球「全倒兩次」準備歡慶吃雞　下秒重摔臥倒油道...網：丟手榴彈

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

男友約11歲外甥女「一起洗澡啊」！　女大生崩潰：噁心反胃

抽血瘀青腫一片！她轟護理師「一直戳沒良心」　網：手背真的痛

僅聊天10多分鐘　馬偕醫否認「性侵」：已請律師研擬提告

電話叫錯餐！要炒麵點成湯麵　老闆娘「霸氣1舉動」她聽完超感動

高鐵1景象怒了！她月搭2次心寒「沒有一回例外」　網秒懂：很尷尬

奈良美智周邊黃牛喊價翻倍！主辦強調「非限量、未來1年都買得到」

【英語多益通】學會8個單字一起環保愛地球

小孩手寫「媽媽我需要你」尋人啟事！　4行字讓網心碎：希望是玩笑

IG濾鏡紅爆！妹子愛用「雪餅」拍照　男網友狠酸：滿臉白頭粉刺？

機組員檢疫期放寬改「低風險5+9天 」　違規亂跑被抓最重罰30萬

登山領隊害夫墜谷慘死！她怒捶頭遭索賠542萬　法官見求償清單傻眼

南韓擴大AZ疫苗施打範圍！3月底開放65歲以上高齡者「優先接種」

中國6498萬人次接種疫苗　衛健委：質量通過WHO評估

小三汪聽爸聲秒「歪頭塞奶」視訊　正宮淪手機架：我是多餘的嗎？

50萬顆滯銷　日養殖業者用炸牡蠣販賣機救買氣

退休金備500萬！他問「夠用嗎」...網曝1關鍵：可省百來萬

最快登板高中投手　曾峻岳創造富邦悍將隊史紀錄

男友約11歲外甥女「一起洗澡啊」！　女大生崩潰：噁心反胃

鮑爾再次衝撞體制！　自曝穿著違規收到大聯盟警告

外遇被抓到！人妻聯手綠帽夫殺「小王全家」　11個月女嬰也慘死

蘿莉塔整形失敗！大腿變形還有球狀異物

生活熱門新聞

8歲女兒房間裝監視器　千人崩潰：很噁心

YouTuber「中空露溝」討生日禮　賓士E250竟排隊送

醫學院女大生遭性侵！學長調侃：技術不錯

南投「紫花隧道」爆紅　園主卻忍痛砍花

「幫我送上船！」屏東外送員飆到港口傻眼了

周柏臣F奶辣妻被起底！「11秒激震片」曝光

土地公生日「龍抬頭」！他點名5種人要拜

外送員決戰奧客　被客訴1天1夜

男童「下體狂頂」女店員！媽媽不阻止還在笑

以為在表演！劇團演員黃民安驟逝

「艋舺戶田惠梨香」穿情趣衣辣舞！邪惡視角曝

男友忘記情人節整天打電動！她貼衛生棉「封印電腦」

即／台北IKEA敦北店宣布下個月熄燈

員工守則「滿15天才給薪」高雄女工作4天看傻求補償

更多熱門

相關新聞

遠雄人龍買屋恐遭罰2500萬　區域客曝盛況將不只一場

遠雄人龍買屋恐遭罰2500萬　區域客曝盛況將不只一場

房地合一稅2.0版本甫公開，上周六位於台南的新案「明日讚」就有民眾漏夜排隊，立刻被政府單位盯上。有專家認為，建商能做的防堵措施都做了，排隊盛況只是凸顯民眾擔憂愈來愈高的房價，而區段已購客則對此現象不覺驚奇，直言接下來的新案，一樣會瘋搶。

看房先帶10萬！台南高鐵預售屋「還沒蓋就被訂光」

看房先帶10萬！台南高鐵預售屋「還沒蓋就被訂光」

南台土地公帶頭推案　高鐵左營站將成北高房市熱區

南台土地公帶頭推案　高鐵左營站將成北高房市熱區

全台人最多在這里　20年中古屋最快1天就賣掉

全台人最多在這里　20年中古屋最快1天就賣掉

「青埔真的會起飛？」專家一聽秒笑了

「青埔真的會起飛？」專家一聽秒笑了

關鍵字：

高鐵垃圾素質清潔人員

讀者迴響

熱門新聞

帥氣小鮮肉買百萬重機　全貸84期驚呆網友

8歲女兒房間裝監視器　千人崩潰：很噁心

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

罔腰分手主因曝光「親揭爭執對話」

罔腰認了分手男友！「還住一起」

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

女傳訊「你不要後悔」上吊亡　他悲曝分手原因

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

YouTuber「中空露溝」討生日禮　賓士E250竟排隊送

神話Eric動怒tag烔完：帶給團體傷害

星巴克3／15起「連續5天」買1送1

醫學院女大生遭性侵！學長調侃：技術不錯

業界瘋傳「福原愛超慘下場」！

南投「紫花隧道」爆紅　園主卻忍痛砍花

「幫我送上船！」屏東外送員飆到港口傻眼了

更多

最夯影音

更多
遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂

遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面