高鐵1景象怒了！她月搭2次心寒「沒有一回例外」　網秒懂：很尷尬

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者呂佳賢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友經常搭高鐵南北往返，日前她一入座，就看見前方椅背置物籃裡的免洗餐盒，內心忍不住燃起一把火，她認為，順手帶走垃圾是對其他乘客的基本尊重；然而，每次搭車都會碰到這情況，「沒有一次沒發生。」

女網友日前在dcard發文提到，當天旁邊乘客比她早下車，居然把垃圾留在置物籃中，包括便當盒和使用過後的免洗筷；令人作嘔的是，其中一支直接接觸到網子，另一支則掉地上。

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她感嘆，平均每個月會搭高鐵2次，總會目擊這類情況，沒有一次例外，「我一直覺得，下車前自己的垃圾應該自己帶走，或交給車上處理垃圾的阿姨，畢竟又不是飛機，你離開後還有別人上車要坐這位子啊。」

原po接著表示，以往下車前，她會順手將旁邊座位的垃圾帶走，畢竟車站都有垃圾桶、回收桶，「但現在疫情關係，你吃過的便當和筷子，沒戴手套誰敢動？換作你自己，會想坐有其他客人垃圾的座位嗎？每次看到有人離開座位，沒把後倒的椅背回復，或沒清空個人垃圾，都覺得很不尊重其他使用者。」

▲乘客將垃圾留在置物籃中。（圖／翻攝自dcard）

對此，網友們紛紛回應，「個人道德問題。有人會處理自己的垃圾怕造成他人困擾，有人會認為處理垃圾是別人該做的工作」、「車上就有垃圾桶還不丟的那種，我覺得可以自己跳進垃圾桶了」、「我以為順手把自己垃圾帶走是美德」、「不算管太多吧...道德問題，就觀感很不好啊，不是要求太低，是對自己沒要求」、「每次坐到這種都很尷尬，明明不是自己的，但阿姨會問要不要丟，這時候會超掙扎，要不要拿起別人的垃圾」。

不過也有人尷尬表示，「會不會是忘記？我自己也曾經忘記過，回到家才想起來，還忘過喝沒兩口的飲料」、「我以為放在車上就好耶，車上阿姨不是都會收嗎」、「你自己覺得這樣不好不要做就好，管到別人就太寬了，畢竟真的有阿姨負責收，雖然我平常都自己拿去丟，但沒理由處處用自己的標準看人」。

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