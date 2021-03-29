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「紙杯洗乾淨」拿去買超商咖啡！沒環保折扣他怒PO網　結果臉秒腫

▲▼紙杯,環保杯,飲料,咖啡。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO拿洗乾淨的紙杯買咖啡。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在很多店家都有自備環保杯折扣，像萊爾富超商就推行「帶環保杯買咖啡享3元折扣」，卻有網友在《爆料公社》發文抱怨，說他把喝過的一次性飲料杯洗乾淨後，拿去萊爾富買咖啡，店員則強調「範圍不包括『一次用』外帶飲料杯」，讓他不禁質疑「不是擺明了浪費資源、增加垃圾量嗎？」結果卻被網友一番打臉。

「萊爾富便利商店口頭上說：配合環保署『一次用外帶飲料杯源頭減量計畫』……」該位網友文中抱怨，說他把喝過的飲料杯洗乾淨後，再拿去萊爾富買咖啡，結果被告知「範圍不包括『一次用』外帶飲料杯」，讓他頗為不滿地寄信詢問萊爾富「推廣自帶杯的意義是什麼？」

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接著他PO出超商回應「敝公司是為配合環保署『一次用外帶飲料杯源頭減量計畫』，所以推出消費者攜帶可重複使用的環保杯購買現作咖啡，可享有3元的折價之優惠方案，因此優惠適用範圍不包括『一次用外帶飲料杯』。」萊爾富也說明一次用外帶飲料杯定義「於販售現場裝填飲料，販售供消費者外帶，具一次使用、用過即丟特性，或無償提供之飲料容器。」

保溫瓶,保溫杯。（圖／記者李佳蓉攝）

▲在超商偶爾會看到有人拿保溫杯買咖啡。（示意圖／記者李佳蓉攝）

不過對於萊爾富的回應，該位網友仍是相當不滿意，「請問萊爾富不是說要配合環保署一次用外帶飲料杯源頭減量計畫嗎？為什麼拿自己喝過且已洗乾淨的飲料杯去裝咖啡就不行呢？」認為這樣根本是浪費資源、增加垃圾，「小的智慧不夠，煩請大家幫忙開示，感恩！」

結果貼文一出，底下留言幾乎一面倒「打臉」，「啊它的確是一次性的杯子沒錯啊」、「一次性杯子要是發生爛漏，或者薄膜破裂有毒物質流出，這是你負責還是衝去找店家理論」、「這樣裝喝出問題當然怪店家，爆料求償1500萬」、「到底在糾結什麼？有些東西本來就歸屬於『一次性』，你打針時，怎不跟護理師說，你重視環保，上一個病人用過的針頭，酒精消毒一下再給你打」、「就是要把『一次用杯』減量，你還拿『一次用杯』的來用。」

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