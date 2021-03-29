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日月潭底「噁爛垃圾山」露出見光！居民受不了　上百人淨潭撿1噸

記者許力方、高堂堯／南投報導

首度沒有颱風侵襲，久旱不雨，台灣面臨56年最嚴峻缺水危機，中南部多個水庫見底，南投日月潭水位也驟降至736.76公尺，罕見探底，不謹慎一戶黃家祖厝殘存屋體露出，更讓沉積多年的垃圾全都浮現，誇張的廢棄物包含馬桶、輪胎、雨傘等一次見光，衍生環境問題，讓全台都看傻眼，當地居民加上相關單位，號召上百名志工28日自發前往淨潭。

水情亮紅燈，台中苗栗4月6日起已經開始實施「供五停二」限水措施，罕見探底的日月潭更出現「垃圾奇觀」，水退了以後，恐怖景象引發各界關注，更產生環境、惡臭等觀感問題，當地居民自發清理一個月，但成效有限，28日號召上百名志工，與相關單位一起淨潭，清出了整整一公噸的垃圾，行政院中辦執行長蔡培慧也到場，直指這次「機會危機就轉機，把潭底廢棄物徹底解決。」

▲日月潭垃圾。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲日月潭垃圾。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲日月潭垃圾。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲日月潭陳年垃圾見光。（圖／記者高堂堯翻攝）

據了解，台電預計於4月7日以合約方式，找廠商開始清運，以吊掛方式移除潭底大型垃圾，主要區域以日月潭限制水域為主，至於排砂清淤今年也會規畫於夜間實行。

當地漁民鄭智民日前接受《ETtoday新聞雲》訪問時指出，並不是第一次清除日月潭裡的垃圾，往年只要水位有退，「水退到哪裡就撿到哪裡」，只是今年水退得特別多，才知道原來裡面的垃圾這麼多；這次也會自動去清理，目的就是希望盡量把垃圾減少；此外，垃圾沉積久了，漁網勾到垃圾會影響漁獲量，也是損失。

住在附近的居民阿伯也說，日月潭這次難得水位退這麼多，水位降低到現在這個樣子平均40到50年才一次，希望有關單位可以來協助處理潭底的垃圾，不要只會收錢，睜一隻眼閉一隻眼，「現在不趁水位退了趕快清，難道還要再等40到50年嗎！」對此，日月潭風管處表示，潭底垃圾多樣，只要是遊客造成的一定都會清理，但大型廢棄物如漁船、獨木舟等，仍必須要依水庫管理法辦理，預計要等到29日分次協助清運。

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▼日月潭上百志工自發淨潭。（圖／翻攝蔡培慧、劉啟帆臉書）

▲▼日月潭志工淨灘。（圖／翻攝蔡培慧、劉啟帆臉書）

▲▼日月潭志工淨灘。（圖／翻攝蔡培慧、劉啟帆臉書）

▲▼日月潭志工淨灘。（圖／翻攝蔡培慧、劉啟帆臉書）

▲▼日月潭志工淨灘。（圖／翻攝蔡培慧、劉啟帆臉書）

▲▼日月潭志工淨灘。（圖／翻攝蔡培慧、劉啟帆臉書）

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