TVBS民調／差1%過關！24%同意罷免陳柏惟　30%不滿意問政表現

▲立委陳柏惟。（圖／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案朝第2階段連署邁進。根據《TVBS》29日發佈最新民調，有48%會投同意罷免，也有30%不同意罷免，另外21%未決定，換算比例後，同意罷免佔該區20歲以上民眾的24%，略低於選罷法25%的門檻，而不同意換算後佔15%。

該民調指出，有65%民眾表示知道罷免案，35%不知道，不論民眾知道或不知道罷免連署，有69%民眾不會參與罷免立委陳柏惟的連署，有20%會參與，7%不一定。

若罷免立委陳柏惟連署通過且成案，舉辦罷免投票，有30%民眾一定會投票、13%可能會，7%不一定，有49%沒投票意願。進一步詢問有投票意願民眾，假如明天是投票日，會投同意罷免或是不同意罷免陳柏惟？調查結果顯示，有48%會投同意罷免，也有30%不同意罷免，另外21%未決定。

經換算後不同意罷免的比例，約佔全體20歲以上台中立委第二選區民眾的15%；而同意罷免比例約佔全體的24%，以2020年該選區選民約29萬人估計，相當於約7萬票，略低於選罷法25%的門檻，顯示此罷免案在過關邊緣，對正反雙方都將形成不小的壓力，未決定選民的意向將成為關鍵。此外，30%民眾不滿意立委陳柏惟問政表現，25%滿意，44%沒有表示意見。

此次調查是TVBS民意調查中心於3月23日至26日晚間6時30分至10時進行的調查，共接觸1251位20歲以上台中立委第二選區（沙鹿、烏日、大肚、龍井、霧峰）民眾，其中拒訪為219位，拒訪率為17.5%，最後成功訪問有效樣本1,032位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。