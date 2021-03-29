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年輕女竹北大賣場墜樓慘死　傳31日頭七深夜送煞...烏龍一場

▲竹北市1間大賣場附近，25日下午發生女子墜樓事件，家屬預計31日深夜將在現場舉行頭七法會和送煞儀式。（圖／讀者提供）

▲竹北市1間大賣場附近，25日下午發生女子墜樓事件，一度傳出31日深夜將在現場舉行頭七法會和送煞儀式。（圖／讀者提供）

記者黃孟珍／苗栗報導

新竹縣竹北市1間大賣場，25日下午1時許發生女子墜樓事件，一名年輕女子疑似從5樓墜落道路上，消防人員抵達時，女子已明顯死亡，嚇壞不少目擊的民眾及店家；而31日家屬將在現場舉行頭七法會，也會有送煞儀式；東平里長林顥峰也在臉書提醒民眾，最近盡量不要經過那邊，請多注意。【15:25更新】不過，目前證實這是誤傳，家屬並沒有要舉辦送煞儀式。

東平里長林顥峰在臉書表示，日前發生一起20多歲女性從大賣場頂樓墜樓死亡，家屬將在31日晚間10時過後舉行頭七送煞儀式，不過時間與路線尚未確定，也呼籲民眾先行規劃路線，盡量避開此路段；消息一出，引發不少網友的熱議也表示「那就早點打烊收工好了。」

但也有民眾表示，「送肉粽」不是屬於中部沿海地區習俗？什麼時候新竹也有這種習俗了 ，不需要這樣跟風舉行。民俗專家也解釋，因為民間認為，自殺者的靈體會因為不能自主離開自殺地而變成地縛靈，往生者斷氣之後，生前怨氣及死亡過程中的痛苦意識會累積成「煞氣」，而靈魂在原地徘徊並有重複自殺的行為，因此需要舉行送煞儀式，通常在特定時程將相關的物品送走，否則可能導致其他人被「抓交替」，而上吊身亡者，在沿海地區送煞俗稱「送肉粽，一般自殺者則通稱「送煞」。

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