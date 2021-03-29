彰化和美道路拓寬強徵民宅　住戶拍桌吼：黑箱作業！大批警力戒備

記者唐詠絮／彰化報導

和美鎮和厝路一段田尾排水至四股圳道路拓寬12米工程，抗議聲浪不斷，縣府及相關單位29日在月眉社區活動中心二度召開公聽會，自救會住戶在會中仍大力拍桌阻止台上發言，大聲怒吼「黑箱作業」、「政府違法強拆民宅，表達反對到底」，和美警方調派大批警力前往維安。

▲和美鎮和厝路拓寬工程住戶自救會抗議。（圖／記者唐詠絮攝）

▲阿北要跨越桌子被警方攔阻。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣和美鎮和厝路銜接市區與國道三號的樞紐路段，另一端銜接已新闢完成的和美交流道聯絡道（嘉卿路）與既有和厝路之交叉路口，拓寬工程全長僅約67公尺，計畫路寬12公尺，但因為有住戶反徵收，已經進行有5年之久，遲遲無法動工。

自救會指出，和美鎮公所欲拓寬和厝路一段，卻不用公有地，執意違法徵收民地。因該道路並非交通瓶頸，彰化縣政府原已同意縮小徵收面積，且使用公有地作拓寬之用。然而和美鎮公所卻仍執意拆除民房、置居民一開門即面臨車流的危險，執意強拆民宅動工。

當顧問公司上台說明拓寬工程進行進度時，台下的自救會成員一聽，怒喊「還是按照原案沒有改阿」、「黑箱作業」，群情激憤幾乎上演全武行，還有一名阿北被警方架離，住戶認為為了生命安全，可以縮短路肩成10米道路，不須拓寬成12米，到場協調的議員柯振杯，也希望縣府能比照辦理。

▲縣府工務處新建工程科長周瑞霖。（圖／記者唐詠絮攝）

縣府工務處新建工程科長周瑞霖指出，今天開公聽會就是要傾聽住戶陳情的聲音，如今將重新研議修正為10米道路，若住戶還是抗議，將維持原案進行呈報內政部。

▲大批警力維安。（圖／記者唐詠絮攝）

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