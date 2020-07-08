控台師大聘僱黑箱…前立委女兒也被「做掉」　教授秀「不正常版」申請書

記者羅志華／台北報導

台灣師範大學教授夏學理日前控訴校長吳正己要求系所公開甄選教員前，先提供「參考人選」，使其他徵選者還未經過競爭，就偷偷被「做掉」，就連前立委盧修一的女兒盧佳君也因此受害；夏學理於7月8日，再到北檢提出關鍵證據，拿著2種版本的「專任教師員額申請表」指出，本只會寫出數量的「正常版」，卻在吳正己任校長期間，出現了指名道姓的「不正常版」，而受推薦的劉姓、蘇姓徵選者，該職缺後來也的確從中選出。

▲台師大教授夏學理控訴，校長吳正己要求系所填上「推薦人選」，使部分徵選者從一開始就失去機會。（圖／記者羅志華攝）

夏學理表示，先前台師大使用「正常版」申請表，多年來一直沒問題，但吳正己擔任校長後，卻要求在表內先寫上「參考人選」進行審查，並提出具名的「不正常」申請表指出，「（這張提出來）是不是就駁斥了台師大『沒有黑箱、沒有內定』的說法」。

夏學理原為台師大公關室主任兼發言人，他日前以個人身分公開指控，台師大校長吳正己，在5月4日簽發1份特殊公文，要求各系所在還沒有職缺的狀況下，對外徵才，由校長和行政單位先審查「參考人選」，再核給系所員額，等於在《大學法》、《教育法》規範的系教評會、院教評會、校教評會三級三審制外，私創了法律沒有的「第四審」。

▲夏學理提出兩種版本的「專任教師員額申請表」，指多年來一直用右邊的「正常版」，但吳正己任校長期間，卻出現了左邊直接寫出人名的「不正常版」。（圖／記者羅志華攝）

夏指控，包括盧佳君都是這個吳正己闇黑條款的犧牲者，校方曾回應這個程序是為了確保師資品質，但是「吳正己任內聘的第1位老師，就是1位詐欺犯，還被公懲會懲戒過，被監察院彈劾過，不曉得這個品質在哪裡？」而教育部潘文忠身為台師大校友，卻至今對此沒有回應。

台師大對此做出以下四點聲明，一、針對夏教授混淆視聽的不實指控，本校已提出嚴正澄清，並為捍衛校譽，已對夏教授提出法律告訴。二、本校重申，有關聘任新進教師作業，本校一切依法行政，學校聘任新進教師，悉依大學法規定，採「系(所)、院、校」三級三審制，並無違法情事。本校透過員額審查會議相關機制以強化本校師資質量，乃依據教育部93年及106年函示辦理，將本校各教學研究單位教師及研究人員員額由學校統一管理，以妥適運用本校教學研究人力，本制度已行之有年，吳校長亦依循此制度延攬人才，並非首創。

三、本校員額審查會議僅係針對系所整體發展能量與需求，提供諮詢與建議，之後由系所啟動三級三審程序，進行聘任，而其建議有三種可能之結果：（一）以參考人選聘任、（二）以符合參考人選標準以外的適當人選聘任、（三）通過參考人選給員額，但系所未聘任。且參考人選之名單亦係由系所提供，因此絕無所謂內定之情事。四、本案已經進入司法訴訟程序，夏教授今日質疑聘任新進教師作業，係屬舊事重提，本校希望其能適可而止，避免一再反覆舊調重談、毫無意義。

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