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接14品項單！店員神手竟「5分鐘搞定」...外送員狂讚曝感動原因

▲。（圖／翻攝自臉書／外送員的奇聞怪事）

▲麵店5分鐘搞定14品項訂單。（圖／翻攝自臉書／外送員的奇聞怪事）

實習記者高琳景／綜合報導

外送員為多接點單，都會希望店家能盡快出餐。一名外送員接到一單14個品項的訂單時，當場心想「等到哭了吧！」沒想到麵店店員神乎奇技的只花了5分鐘就搞定，讓他感動得公開表揚店家，直呼「你超強」。

一名外送員昨（28）日在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，接到了一單800多元、14個品項的訂單，到麵店時卻發現店裡僅有一位店員在場，讓他心想「完蛋了，等到哭了吧！」由於程序問題，因此先詢問店員大概會多久，沒想到店員竟回「給我5分鐘！」讓外送員不禁質疑「認真嗎？」店員則堅定表示「認真」，接著就低頭開始猛做。

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當他拿到餐點再看看計時器時，發現店員真的在5分鐘內就交餐，讓他大讚「你超強，真的5分鐘內就做好了」。直呼「真心希望，如果每個店員都向這個店員這麼優秀就好了，就不用這麼浪費生命的等餐...。」

原Po進一步提到，當天現場其實還有2個客人，甚至店員當下還幫其中一位點餐跟收錢，感動的是他卻先做我的（太多店家都會先做來現場的客人），甚至14樣餐點完整的放在袋子裡，到客人手上完全沒打翻跟歪掉。

不少網友看到文章後，紛紛留言大讚「這員工要加薪啦，不加薪我就要慫恿別人挖角了」、「1個餐點算1分鐘，完成1個就要14分鐘了…真的超強」、「真的好店員…有些的等一下是半小時」、「這手腳他應該是老闆」、「太厲害了！真的是用生命在做的店員！」。

▲。（圖／翻攝自臉書／外送員的奇聞怪事）

▲網友狂讚店家「真的請到好員工」。（圖／翻攝自臉書／外送員的奇聞怪事）

 
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