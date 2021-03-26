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熊貓外送箱分「紅眼、黑眼版」？內行曝關鍵差別...網笑：自己畫的啦

▲熊貓外送分班別。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

▲foodpanda外送箱上的熊貓圖案，竟然有分「紅眼熊貓」和「黑眼熊貓」。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

實習記者周依儒／綜合報導

台灣街上隨處可見各平台的外送人員，不過日前就有網友眼尖發現，foodpanda外送箱上的熊貓圖案，竟然有分「紅眼熊貓」和「黑眼熊貓」，還搞笑表示難不成一個是日班，一個是大夜班？貼文引起網友熱烈討論。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」PO文表示，自己在騎車等紅綠燈時，看到前方有兩台並排的foodpanda外送員，不過仔細一看，竟發現他們身後的外送箱不一樣，左邊的熊貓眼睛是粉紅色，右邊的則是黑色，讓他驚呼「原來有分喔！」更搞笑P圖指出，紅眼熊貓是上日班，黑眼熊貓是大夜班。

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不過，有自稱是外送員的人指出，外送箱的顏色差異，代表班別不同，「黑眼熊貓指夜班，專跑晚上的；紅眼則是白天班」，令原PO直呼「原來真的有分！」

▲熊貓外送分班別。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

▲有外送員指出，黑眼熊貓跑夜班，紅眼跑日班。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

網友則詼諧表示，「他們交接班的時候被你拍到了」、「一白一黑就是日夜輪班」、「我做了兩年都不知道」、「有黑眼圈是大夜班」、「大夜班眼睛黑之外久了臉也變黑了」。

還有網友說，如果外送平台真的是以「黑眼、紅眼熊貓」劃分班別，可謂是創意十足；但也有網友留言表示懷疑，質疑差異是「自己拿奇異筆塗的啦」，目前業者仍未回應箱子上的差異是否真的是因為班別不一樣。

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