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2度直播「逃票看電影」　Cat紙袋人拒跟戲院和解：流量不夠賠

▲▼「當我們塑膠？」台北捷運報警抓逃票網紅　罕見聲明：檢舉下架YouTube影片。（圖／翻攝YouTube）

▲Cat紙袋人多次直播搭捷運、看電影逃票引發爭議。（資料照／翻攝YouTube）

記者劉昌松／台北報導

You Tuber「Cat紙袋人」在去年接連2天，從台北市樂聲大戲院後門，「逃票」進入放映廳，還全程直播上網讓網友，戲院憤而提告，他卻辯稱只是要讓大家知道有這種不法方式可逃票，希望大家不要學，且以「影片流量才10萬，且沒上新聞」為由，拒付賠償金6萬元，和解破局， 26日被台北地檢署依無故侵入建築物罪起訴。

本名龍尚謙的Cat紙袋人總是頭套紙袋出現在You Yube頻道，他在2020年6月間，就曾因拍片教民眾，如何搭台北捷運逃票，被台北市議員拿出來公開質詢，龍尚謙當時被捷運警察隊約談到案後，坦承犯行，獲得檢察官處分緩起訴，條件是支付國庫5萬元。

▲▼網紅「Cat紙袋人」錄製影片教導搭北捷如何逃票挨告，也到台北捷運警察隊說明案情。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲Cat紙袋人拒絕賠償戲院6萬元，理由是影片流量只有10萬人次。（資料照／記者邱中岳翻攝）

但其實龍尚謙早在同年的3月25日晚上快10點的時候，直播自己偷偷從西門町樂聲大戲院的後門，闖進戲院走廊，被戲院人員發現攔阻的過程；26日則延到更晚的11點45分左右，循同路徑闖進戲院，這次沒被發現，在放映廳爽看電影，直到1點25分才大搖大擺地離開。

戲院發現後提告，龍尚謙拿了1張26日深夜的《血衛》電影票出庭，聲稱自己真的有買票，故意不從正門驗票進入，是為了告訴網友，原來有人真的會從後門逃票進入，目的是希望大家不要這樣做。

原本戲院希望能以6萬元賠償金和解，龍尚謙卻以捷運逃票案的影片有上新聞、流量30多萬人次，只要繳國庫5萬元，戲院逃票影片沒上新聞、流量才10萬，賠6萬太多而拒絕，最後被檢察官以2個《刑法》無故侵入他人建築物罪提起公訴。

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