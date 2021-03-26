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社會 社會焦點 保障人權

馬卡龍王子遭鄰居盯上！施易男開店又被控：阻礙逃生　結果出爐

▲施易男寵物餅乾大成功 。（圖／記者林奕如攝）

▲施易開甜點工作室後，多次遭鄰居檢舉提告都不起訴。（資料照／記者林奕如攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人施易男在台北市信義區開甜點工作室，屢遭特定鄰居檢舉製造噪音、占用空間，檢方調查後均予不起訴，不料，日前鄰居又控告施易男，在地下室堆雜物阻礙逃生，但台北地檢署調查，施易男的工作室在1樓，根本進不了地下室，26日再處分不起訴。

施易男28年前出道，偶然接觸到烘焙後，投入甜點世界，2013年成立甜點品牌「樂芙依法式點心坊」，被封為「馬卡龍王子」，並在2019年10月起，租下台北市永吉路的店面開設工作室，當起甜點老師。

不料新工作室開張沒多久，就有鄰居抗議製造甜點的器具運作時，產生的低頻共鳴聲，讓他精神健康受損、重傷害，且施男涉嫌竊占店前停車空間，擅自移動並偽造台電電表鉛封特種文書等多項罪名。不過因為環保局稽查認為沒有噪音情形，當初房租也寫了店前空地可使用，電表也經合法申請等因素，施易男2020年間就獲得不起訴。

鄰居不死心，再告施易男涉嫌在地下室堆放雜物阻礙逃生，涉嫌公共危險罪，但施易男向警方供稱，只租了1樓當店面，但是他的店內店外都沒有通道可以進入地下室，東西不可能是他放的，施並表示，原來根本不認識這位鄰居，因為一直遭檢舉才知道他是誰。

警方勘驗現場也確實如施男所說，檢察官認為，無證據顯示施易男有機會堆放這些物品，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴施易男。

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