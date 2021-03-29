江啟臣新書披露「韓江配」　韓國瑜當面問我：排不排斥當副手？

▲韓國瑜、江啟臣。（圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席江啟臣29日發表新書《破浪啟程》，對於2020年總統大選「韓江配」的傳聞，江啟臣在書中提及，時任國民黨總統候選人韓國瑜當時曾當面詢問他「排不排斥當副手」，而他也正面回覆韓國瑜「全力配合」，但韓國瑜最後因故打消了念頭。

針對國民黨的兩岸路線，江啟臣在書中表示，「國民黨不應以九二共識為滿足」，要站在九二共識上，改造九二共識，也就是「九二共識Plus」。他強調，國民黨的兩岸政策不是只有九二共識，要在九二共識之外尋求其他的可能性。

江啟臣在簡介中提及兩岸關係，認為兩岸要競爭，但不要戰爭；可以多面向競爭，但要公平競爭、自由選擇，沒有經歷過戰爭，不知戰爭的可怕與殘酷，不要說是戰爭，即便連戰爭邊緣，現在的國人大多都沒經歷過，因此很難想像。

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