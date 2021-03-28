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蔡煌瑯曾翻出江啟臣論文　「主張與民進黨台灣前途決議文一樣」

▲▼民進黨前立委蔡煌瑯過去在質詢時，曾翻出時任新聞局長江啟臣的論文，發現他的路線主張跟民進黨一樣。（圖／資料照）

▲民進黨前立委蔡煌瑯過去在質詢時，曾翻出時任新聞局長江啟臣的論文，發現他的路線主張跟民進黨一樣。（圖／資料照）

記者陶本和／台北報導

國民黨前主席洪秀柱27日舉辦「護憲保台」論壇，黨內有意參選主席的大咖都與會，唯獨現任主席江啟臣缺席。對於江啟臣缺席，網路上再也討論起前立委蔡煌瑯當年的質詢內容，當時他翻出江啟臣2006年發表的論文，發現他的路線主張與民進黨的台灣前途決議文一樣，認為江啟臣受到現任文化總會副會長江春男的影響甚深。

由洪秀柱所舉辦的「護憲保台」論壇，邀請前新北市長朱立倫、中廣董事長趙少康等有意參選主席人選，但現任主席江啟臣缺席，而是由大陸事務部主任左正東代表。至於此論壇，也被媒體視為藍營內部主席改選「壓力測試」，且把路線主張「檯面化」。

對於江啟臣的缺席，以及過去在主席補選期間，曾提出「九二共識有點舊了，那年我才20歲」的談話，引起藍營黨內議論。這樣的路線主張，讓隔岸觀火的綠營內部也摸不著頭緒，網路上也有人討論起蔡煌瑯當年在立法院質詢時的內容，當時他翻出江啟臣在2006年時刊於《台灣國際法季刊》3:3 期（2006 年 9 月）題為「『一個中國』與中華民國的法律地位」的論文。

根據立院公報的質詢內容，蔡煌瑯問江啟臣，他在文中指出，是不是提出「中華人民共和國已經繼承中華民國，在台灣的中華民國是被取代的舊政府」；而江啟臣答詢回，「這是學理、理論」。但是，蔡煌瑯馬上追問，內容提到國際社會沒有否定台灣成為國家的權力，也不能強迫台灣成為中國的一部分，「這等於是台灣應該尋求獨立啊！」江啟臣則沒有否認地回答，「這是需要全民共識的」。

在質詢過程中，蔡煌瑯認為，江啟臣的主張與民進黨一樣，「你我都是同路人啊！」。不過江啟臣強調，他主張中華民國是主權獨立的國家。蔡煌瑯則認為，他的這篇論文，受到江春男的影響很大，這與民進黨的台灣前途決議文一樣，還笑他其實是「入錯黨了」。

對此，翻開江啟臣2006年刊於《台灣國際法季刊》3:3 期（2006 年 9 月），題為「『一個中國』與中華民國的法律地位」的論文。在結語部分，江啟臣確實提及「國際社會絕對沒有否定台灣成為國家的權利，且國際社會也絕對不能強迫台灣一定要成為中國的一部分」；此外，他也提到，「雖然國際社會承認『一個中國』由北京政權代表，但國際社會並未承認也無權承認『台灣是中華人民共和國的一部分』。決定台灣主權歸屬的權利，只能保留給台灣人民」。

▼江啟臣在2006年時刊於《台灣國際法季刊》3:3 期（2006 年 9 月）題為「『一個中國』與中華民國的法律地位」的論文結語。（圖／江啟臣論文）

▲▼江啟臣在2006年時刊於《台灣國際法季刊》3:3 期（2006 年 9 月）題為「『一個中國』與中華民國的法律地位」的論文結語。（圖／江啟臣論文）

▲▼江啟臣在2006年時刊於《台灣國際法季刊》3:3 期（2006 年 9 月）題為「『一個中國』與中華民國的法律地位」的論文結語。（圖／江啟臣論文）

▲▼江啟臣在2006年時刊於《台灣國際法季刊》3:3 期（2006 年 9 月）題為「『一個中國』與中華民國的法律地位」的論文結語。（圖／江啟臣論文）

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▲▼江啟臣在2006年時刊於《台灣國際法季刊》3:3 期（2006 年 9 月）題為「『一個中國』與中華民國的法律地位」的論文結語。（圖／江啟臣論文）

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