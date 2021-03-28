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Tinder滑到內衣妹「是我女友」他氣炸　網看4字揭陰謀：誤會大了

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO發現女友疑似在玩交友軟體，一氣之下就分手了。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

在交友軟體上看到女友，讓他氣到分手，但卻很有可能只是一場大烏龍！一位男網友日前在《Dcard》匿名發文，說朋友前幾天在交友軟體上看到一個很有趣的女生，結果他一看傻眼「這不是我女友嗎？」馬上就跟女方提了分手。沒想到不少人看了照片後，都覺得可能是誤會，「你女友照片被盜啦！先問清楚！」

這位男網友發文「看到女友在Tinder沒穿衣服」，說朋友在Tinder上滑到一個很有趣的女生，前天分享給他看，「我一看，這不是我女友嗎？當下二話不說直接跟她分手，還好只交往2個禮拜」，原PO也貼出女友PO在交友軟體上的資訊截圖。

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只見女方上傳的是一張試穿內衣的對鏡自拍照，另一張則是穿著細肩帶小背心的自拍照。就有網友認為可能有詐，「同學不要衝動啊啊啊！！！絕對是你女友被盜照」、「搞不好是在內衣分享之類的（我說第一張）然後被盜」、「欸抖，照這個擺設看起來應該是某內衣品牌的店面，前陣子有辦試穿內衣打卡可以打折的優惠活動，可能是因為去試穿內衣打卡，結果照片被盜用。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲不少人都認為女生是被盜照片，勸原PO還是要問清楚。（圖／翻攝自Dcard）

還有人看到個人資料中，女方自稱「梅川伊芙」，忍不住表示「第一張照片很明顯是在店裡試穿內衣，是不是盜照不確定，但這種名字我目前只看過各種無趣男取過=_=」、「這種名字感覺就像被盜圖，我的照片也被盜了一兩次」、「這個名字我很少看到女生用欸，玩遊戲幾乎都是男生會用這個暱稱，所以有點懷疑是不是被盜。」

不過，也有網友認為真的是女友在玩交友軟體，「怎麼可能被盜這種照片？是要去哪裡可以盜到別人只穿內衣的照片」、「我是有被盜過照片啦！但內衣照倒是沒有，內衣照不是挺私人的嗎」、「通常非單身或是想約砲的人特徵都是：不會用自己真名、遮住臉部只露身材。所以看名字就推斷是盜照還是不太合理。」

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