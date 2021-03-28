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人類6年內絕種！「唯一倖存者」睡醒只剩自己　2027年無人街景曝

▲▼西班牙一名網友聲稱自己穿越時空到了未來。（圖／翻攝自TikTok／unicosobreviviente）

▲西班牙一名網友聲稱自己穿越時空到了未來，但那時人類已經滅絕。（圖／翻攝自TikTok／unicosobreviviente）

記者葉睿涵／綜合報導

西班牙一名網友聲稱，他通過時光旅遊前往2027年，且在TikTok影片中曝光了「未來的影像」。據他在影片所述，人類在6年內就已絕種，整個城市空無一人，而他是「唯一的倖存者」。

@unicosobreviviente
 sonido original - Javier

據《每日星報》等外媒報導，這位名為@unicosobreviviente的網友，名字直譯過來意思就是「唯一的倖存者」。他2月13日在短影音平台TikTok上傳了一段影片，聲稱自己一起床就發現已身處2027年的西班牙，人類在短短6年內已絕種，四周沒有人類，建築、汽車、公共設施都被遺棄在原地，街道也杳無人煙。

影片的鏡頭接下來切到西班牙瓦倫西亞（Valencia）市內一家服裝店，只見店內堆滿商品，但四周卻一個人也沒有。他的帳號的其他影片也來到了地鐵站、教堂等地，這些地方確實都不見人影，但四周卻燈火通明，彷彿仍在營業一樣。

@unicosobreviviente

Responder a @kimcordova46

sonido original - Javier

這名網友在上傳了數個「獨自倖存」的影片後，吸引了130萬名粉絲追踪，並獲得超過700萬個讚。不過許多人質疑，若是人類都滅絕了的話，這名網友是如何使用電和網路上傳影片的呢？事實上，這已不是第一次有人自稱穿越時空到未來，並預言將來的世界長什麼樣子。

過去曾有一位名為2029man的用戶自稱是「來自未來的信使」，他曾在影片中做出許多對未來的預測，但他大部分的預言都在事後被事實打臉。例如，他曾預言美國國會將否決2020年的總統大選結果，且眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）將成為總統，但事實卻是拜登上任當了總統。

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