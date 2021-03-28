出示App便能暢行無阻！　日本擬跟進歐盟推「電子疫苗護照」

▲日本將推出施打疫苗的電子證明。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

歐盟計劃於3月推出疫苗護照方案，如今日本也打算跟進，讓已接種疫苗的民眾能夠在搭機或是海外住宿時，出示由日本當局發行的電子證明。據悉，新制將會以日籍商務客、海外的日本留學生以及居留於日本當地的外國人為主要對象。此外，日本政府將於4月正式導入陰性證明的電子化管理App，屆時民眾也可以直接透過App查詢個人篩檢結果。

根據《日本經濟新聞》報導，日本政府有意向已施打新冠疫苗的民眾發行電子證明，讓有出國需求的民眾在搭機或是在海外旅館住宿時，可以透過手機App出示新冠肺炎的陰性篩檢證明。適用對象將包括來往歐盟與日本的商務客、日籍海外留學生以及旅居日本的外籍人士。

▲日本有意跟進歐盟，推出疫苗護照，但尚未確定是否在國內通用。（圖／路透）



事實上，歐盟日前才表態有意推出電子疫苗護照，讓已接種疫苗的民眾能夠在歐盟內各區域自由移動，因此日本政府才會設法跟進，推出電子證明相關概念。待歐盟正式啟用電子疫苗護照，屆時很有可能要求來自日本的旅客在搭機時出示相關證明。

日本政府原本預計於4月導入新款手機App，讓民眾在接受核酸檢測後，可以直接在軟體上查詢檢查結果，或是在必要時出示陰性證明。而為了配合歐盟的電子疫苗護照政策，當局開始研討是否在同一App上追加顯示「是否接種疫苗」的功能。

不過日本當局對於在國內使用相關電子疫苗證明仍持保留態度，先前厚生勞動大臣田村憲久就曾表示，接種疫苗可能會產生歧視與偏見的疑慮。不僅如此，先前也曾有聲音指出，如果開放疫苗護照，可能會讓民眾認為「既然已經打了疫苗那就不用擔心了」，因此有所懈怠，成為另一個防疫破口。

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