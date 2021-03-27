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好市多獨家「咖啡歐蕾」開賣！網看竟是「養樂多」品牌：超好喝

▲▼好市多獨家「咖啡歐蕾」開賣！網看竟是「養樂多」品牌：超好喝。（圖／翻攝Costco好市多 商品資料庫）

▲養樂多品牌新品「咖啡歐蕾」在好市多獨家販售。（圖／翻攝Costco好市多 商品資料庫）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）與養樂多（Yakult）合作，販售最新獨家商品「養樂多咖啡歐蕾」，讓不少人想到「咖啡牛奶」的童年好味道。有網友購買後表示，「好喝唷！已經喝掉2瓶了」。

養樂多在粉專「養樂多媽咪健康生活讚. Yakult Life」發文表示，近日推出全新商品「咖啡歐蕾」，內容採用阿拉比卡咖啡豆，乳成分含量75%，且不含奶精、香料、色素、乳化劑、膠體，僅限全台好市多通路販售。

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有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出照片分享，咖啡歐蕾一組4罐售價209元，每罐946毫升，保存期限16天。該文一出，不少網友直接想起童年喝著養樂多的咖啡調味乳，希望味道差不多，「不知道跟這個味道像不像，超愛這個（咖啡調味乳）的」。

▲▼好市多獨家「咖啡歐蕾」開賣！網看竟是「養樂多」品牌：超好喝。（圖／翻攝Costco好市多 商品資料庫）

▲許多網友已搶購嘗試。（圖／翻攝Costco好市多 商品資料庫）

新品一出就馬上購買的網友則回應，「還不錯，不會很甜，很順口」、「不會甜喔！我飲料都喝一分糖，對我來說是不甜的」、「口味淡淡的蠻好喝，適合喜歡重乳拿鐵的人」。

但也有人說，「我喝起來像咖啡風味牛奶，看了一下上面表75%乳含量就理解了」、「奶味比較重，不太甜，感覺還好啦」、「原本想買，看到4盒一組怕喝不完，就沒買了」、「奶味香，咖啡剛好，沒說很好喝，但也不難喝」。

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