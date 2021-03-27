台電大坑步道千人淨山　推廣申辦電子帳單做環保：減免電費10元

▲▼台電舉辦千人大坑步道淨山活動，順便推廣申辦電子帳單減免電費。（圖／台電提供）

記者鄧木卿／台中報導

台電公司台中區營業處長黃明舜27日帶領台電志工及員工眷屬逾1200人，在大坑九號步道舉辦「健行兼淨山」活動，員工及眷屬們手拿夾子、垃圾袋，個個活力無限，一邊健行爬山，一邊撿拾垃圾，經過一上午的淨山活動，總共清出20袋、約300公斤垃圾，以及50公斤資源回收，台電更藉此機會推廣「申辦電子帳單每期電費扣減10元」的好康活動，吸引不少民眾下載。

黃明舜表示，大坑九號步道沿途充滿綠蔭、視野遼闊，沿途設有觀景涼亭及平台，供人休息，加上農夫市集，讓登山民眾順便買到大坑地區農特產品，相當適合全家大小，因此台中區處每年都會舉辦2至3次的健行活動，這次台中區處結合淨山環保和推廣「台灣電力APP」、「申辦電子帳單減電費」等好康活動，現場更舉辦有獎徵答，致贈節電宣導品的小遊戲，吸引許多民眾共襄盛舉。

大坑九號步道在地的和平里長林標權說，很感謝台電員眷為大坑地區的環境保護所付出的心力，他也致贈感謝狀給台電，上午所撿拾的垃圾大多是登山遊客隨地丟棄之塑膠袋、寶特瓶，經過1200多人共同努力，總算還給大坑九號步道一個乾淨清新的風貌。

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