　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台電大坑步道千人淨山　推廣申辦電子帳單做環保：減免電費10元

▲▼台電舉辦千人大坑步道淨山活動，順便推廣申辦電子帳單減免電費。（圖／台電提供）

▲▼台電舉辦千人大坑步道淨山活動，順便推廣申辦電子帳單減免電費。（圖／台電提供）

記者鄧木卿／台中報導

台電公司台中區營業處長黃明舜27日帶領台電志工及員工眷屬逾1200人，在大坑九號步道舉辦「健行兼淨山」活動，員工及眷屬們手拿夾子、垃圾袋，個個活力無限，一邊健行爬山，一邊撿拾垃圾，經過一上午的淨山活動，總共清出20袋、約300公斤垃圾，以及50公斤資源回收，台電更藉此機會推廣「申辦電子帳單每期電費扣減10元」的好康活動，吸引不少民眾下載。

▲▼台電舉辦千人大坑步道淨山活動，順便推廣申辦電子帳單減免電費。（圖／台電提供）

黃明舜表示，大坑九號步道沿途充滿綠蔭、視野遼闊，沿途設有觀景涼亭及平台，供人休息，加上農夫市集，讓登山民眾順便買到大坑地區農特產品，相當適合全家大小，因此台中區處每年都會舉辦2至3次的健行活動，這次台中區處結合淨山環保和推廣「台灣電力APP」、「申辦電子帳單減電費」等好康活動，現場更舉辦有獎徵答，致贈節電宣導品的小遊戲，吸引許多民眾共襄盛舉。

▲▼台電舉辦千人大坑步道淨山活動，順便推廣申辦電子帳單減免電費。（圖／台電提供）

大坑九號步道在地的和平里長林標權說，很感謝台電員眷為大坑地區的環境保護所付出的心力，他也致贈感謝狀給台電，上午所撿拾的垃圾大多是登山遊客隨地丟棄之塑膠袋、寶特瓶，經過1200多人共同努力，總算還給大坑九號步道一個乾淨清新的風貌。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
黃鐙輝道歉了！公主抱女星「手直接抓胸部」　節目刪畫面反被罵爆
長賜號天價賠償「船東負責」！日網友集體崩潰：台灣最壞
「福原愛沒愛過江宏傑！」精神醫3面向大膽分析：以前放閃都是演

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

時尚青農校園分享　區塊鏈科技導入傳統農產：平凡中看見不平凡

藝術光點圓夢計畫　9大洲50插畫家作品250本佈點校園

清明連假掃墓恐湧車潮　金山警加強周邊道路疏導不壅塞

台電大坑步道千人淨山　推廣申辦電子帳單做環保：減免電費10元

農民吃飯的傢伙不見了　台東警逮農機鴛鴦大盜

夢的N次方素養工作坊　饒慶鈴：以夢N精神出發提升教師自主學習

偷竊集團「活體移植」　盜採百年茄苳樹

台中抗旱4月起供五停二　楊瓊瓔：爭取設備盡速日增2650噸用水

廢棄漂流木變身工藝品　台東縣府拍出上千件作品

嘉縣社工日表揚　表揚資深與績優社工

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

錢薇娟曝《全明星運動會》藍隊3金主！　大讚小春暖舉…再吐槽「講話好慢」ＸＤ

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

九成男生做不到？實測網路流言 兩性PK戰女性大成功在旁笑翻

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

張鈞甯瘦了！哀嘆：有不得已的苦衷...　讚陳意涵兒子爆炸可愛想生了？「想也沒用」

時尚青農校園分享　區塊鏈科技導入傳統農產：平凡中看見不平凡

藝術光點圓夢計畫　9大洲50插畫家作品250本佈點校園

清明連假掃墓恐湧車潮　金山警加強周邊道路疏導不壅塞

台電大坑步道千人淨山　推廣申辦電子帳單做環保：減免電費10元

農民吃飯的傢伙不見了　台東警逮農機鴛鴦大盜

夢的N次方素養工作坊　饒慶鈴：以夢N精神出發提升教師自主學習

偷竊集團「活體移植」　盜採百年茄苳樹

台中抗旱4月起供五停二　楊瓊瓔：爭取設備盡速日增2650噸用水

廢棄漂流木變身工藝品　台東縣府拍出上千件作品

嘉縣社工日表揚　表揚資深與績優社工

富邦輪休仍大勝16分　領航猿明天作客新竹爭最終季後賽門票

花69元買海螺啃到147萬「龍珠」！　女激動想哭：能救媽媽了

喊對岸「大哥」是抱大腿？ 趙少康回女記者：喊妳大姐也不是抱妳大腿

每月平均生日4次！騙慶生橫行新北狂吃霸王餐　警怎抓都不怕

「欸你這週要幹嘛」開球超高人氣　妹妹認江坤宇為弟弟

今晚想來點水果烤雞！5道「氣炸鍋食譜」超簡單　料理小白秒上手

快訊／開到睡著！新北21歲男自撞「秀朗橋分隔島」翻車

桃園青埔快速發展　鄭文燦：陽明交通大學獲核定設青埔校區

直擊／「碧潭水舞秀」尾聲獻14超暖字　30米水幕投影、加碼星光草皮

桃園清明掃墓加強交通疏導　警：搭大眾運輸＋替代道路分流

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

地方熱門新聞

生前疑遭霸凌　台中男科大生墜樓身亡….校方回應了

太魯閣2步道施工將施工封閉　為期近一個月

在台鐵高雄站屋頂騎自行車不是夢！2024實現

退休飛官改造　保時捷968金閃閃

兒子曾問齊柏林：我們會破產嗎？

礁溪生魚片10片280元！驚吃鮭魚冰沙

屏東婦想幫敘利亞難民乾妹保住財產　潮警耐心阻詐

台南蘇大媽抗告變免囚　南檢：下周執行程序繼續走

高雄美濃慣竊專偷未上鎖單車　見被害嬤苦求原諒

台南和順工業區汰換40隻「眼」　

台中抗旱4月起供五停二　楊瓊瓔：目標日增2650噸用水

吳鳳科大校慶變超跑展　法拉利麥卡倫千萬跑車現身

獨／公婆反咬自導自演前空姐夫妻出面了

台中2碩士生改名鮭魚嗆：我高學歷

更多熱門

相關新聞

過年大吵一架！台中男情人夜大坑山區尋短

過年大吵一架！台中男情人夜大坑山區尋短

台中市54歲李姓男子在西洋情人節午夜，和家人吵架後負氣開車離家，獨自開到大坑山區，打算引廢氣輕生，所幸警方透過「智慧型車行紀錄查詢系統」得知李男行蹤，迅速趕抵現場並順利叫醒，如果再慢個20分鐘，後果不堪設想。

推拿師救貓頭鷹　牠帶「女友」回來築巢產子

推拿師救貓頭鷹　牠帶「女友」回來築巢產子

台中殺妻案相驗！政大妻臉上還有腐蝕痕

台中殺妻案相驗！政大妻臉上還有腐蝕痕

狠男殺前妻後還PO女兒積木作品照　網友狂譙

狠男殺前妻後還PO女兒積木作品照　網友狂譙

台中男殺妻棄屍！被逮前陪玩積木曬父愛

台中男殺妻棄屍！被逮前陪玩積木曬父愛

關鍵字：

台電APP大坑

讀者迴響

熱門新聞

莫斯科地鐵驚見「時空旅人」

20歲嫩妻每夜激戰公公！「精心佈局7年」陰謀被挖

美國看不下去了！　白宮願意幫助「長榮脫困」蘇伊士運河

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

2.7克「粉嫩阿牛」撐1天當小天使

新船歪沈影片曝光！旗津港下水「往左急傾」

台灣不親中最紅的藝人是誰？PTT狂點名「這個女巨星」

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

鳳梨被女網友嗆「台客」

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生哪位

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

無印良品挺新疆棉股價大跌　市值蒸發229億

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航

陳奕迅挺新疆棉解約　老婆IG滿滿Nike被灌爆

宋智孝甜勾金鍾國「我男朋友」！

更多

最夯影音

更多
保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃
限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面