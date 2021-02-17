過年大吵一架！台中男情人夜大坑山區尋短　警三句話「挽回絕望」

▲男子情人夜到大坑山區尋短，還好警方即刻救援，萬一慢20分鐘，後果難以預料。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市54歲李姓男子在西洋情人節午夜，和家人吵架後負氣開車離家，獨自開到大坑山區，打算引廢氣輕生，所幸警方透過「智慧型車行紀錄查詢系統」追查，得知李男行蹤方向，迅速趕抵並順利叫醒他，如果再慢個20分鐘，後果不堪設想。

2月14日凌晨3點多，第五警分局東山所巡邏員警王帥智及胡婉惠接獲報案，李男與家人發生口角，心情大受刺激憤而駕車離去，失去連絡，員警將車號透過「智慧型車行紀錄查詢系統」追查，發現其行車軌跡，可能往大坑山區民興巷方向駛去，由於山區十分昏暗，警方摸黑搜尋近2個小時，終於在路邊發現李男車子，上前一看，李男渾身癱軟躺坐在駕駛座位上，經大聲呼叫聽到回應後，這才鬆了一口氣。

員警頻頻向李男勸說，「家人非常擔心他的去向」、「大過年的要開心團圓，不要讓家人擔心」、「警方找你很久了」等語，李男聽了心情較為平復，最後願意跟警方回到派出所與家人會合返家。

警方表示，李男引廢氣打算輕生並把自己灌醉，還好及時找到人，否則再慢個20分鐘，後果難以預料。

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