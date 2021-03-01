高麗菜盛產！張麗善北上促銷　企業認購2500箱分送弱勢團體

記者楊蕓／台北報導

雲林高麗菜正值豐收期，雲林縣長張麗善1日率縣府團隊北上促銷高麗菜，並頒贈感謝狀給採購雲林高麗菜的企業及團體，張麗善表示，因疫情關係餐廳飲宴大幅減少，衝擊銷售量，感謝企業界的幫忙，目前已累計銷售566.4公噸，滯銷狀況已稍微緩和，此外，縣府也積極將雲林蔬果推廣到國際市場，包括新加坡、馬來西亞等，過年前已外銷15噸，上週外銷達20噸。

▲雲林縣長張麗善北上促銷高麗菜。（圖／記者周宸亘攝，下同）

高麗菜盛產於春季，由於新冠疫情導致餐廳飲宴大幅減少，衝擊高麗菜的銷售量，雲林縣政府於228連假期間，將現採高麗菜送到台北希望廣場農民市集促銷推廣。

達德能源公司率企業之先，採購50萬元、共計5公噸（2500箱）的雲林縣高麗菜幫助農民，並分送全省各弱勢團體。張麗善今天也親自頒贈感謝狀給達德能源公司，以及義美食品、全家便利商店、和益集團大勝化學工業股份有限公司等。張麗善說，感謝眾多企業及團體踴躍支持採購高麗菜，目前已累計銷售566.4公噸，希望有更多單位一起共襄盛舉，持續採購，嘉惠農民。

張麗善致詞時表示，雲林是農業大縣，台灣每三把蔬菜就有一把來自雲林，不僅是台灣糧倉、最大蔬果中心，也是最大畜產中心，每三條豬就有一條是來自雲林縣，因此吃的安全、健康是最重要的。

張麗善表示，最近因疫情關係，尾牙、新春團拜等餐會都取消，大型活動減少後，蔬菜就滯銷，但在有了企業界的幫忙後，現在滯銷狀況已稍微緩和下來，農民也喜滋滋的，感謝社會各界的支持。

張麗善表示，農業近期面臨很大的問題，除了國內要產銷平衡，也要做計畫性生產，以及打開國際市場，「雲林最近推廣到新加坡、馬來西亞的蔬果，過年前已外銷15噸，上週外銷20噸，雲林蔬果正逐步打開國際市場。」

雲林縣農業處處長吳芳銘則表示，高麗菜有「菜王」的稱號，富含維生素B群、維生素C、維生素K、維生素U、鈣、磷、鉀、有機酸等，因近期氣候穩定，品質極佳，價格實惠，正是品嚐的好時機，且高麗菜簡單料理就能品嚐到美味，鼓勵大家一起「買好買滿」，支持國產優質農產品。

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