雲林縣蔬菜產量過剩　縣府媒合各界採購434公噸　

▲雲林縣府買好菜、挺農民，媒合採購434公噸高麗菜。（圖／雲林縣府提供）

記者蕭羽耘／綜合報導

新冠疫情影響，市場需求量降低且氣候回暖，高麗菜等葉菜產量大增，蔬菜價格下滑，已對農友造成產銷壓力。雲林縣政府農業處透過多元管道積極協助縣內蔬菜調節，各界機關企業團體踴躍響應採購，至今已媒協助合銷售達434.4公噸。

雲林縣長張麗善感謝各界踴躍採購並指出，年前除全聯超市及良善企業採購142.4噸外，已陸續媒合包含義美公司100公噸、全家便利商店50公噸、悟饕池上飯包每週3公噸、連鎖食品店和團膳業者每周5公噸、食品加工廠採購50噸高麗菜及20噸包心白菜、中華郵政股份有限公司雲林郵局5公噸、雲林縣警察局5.7公噸、雲林縣政府社會處3.3公噸，嘉義市政府20公噸、台北市及新北市地區等各級農會30公噸。

張麗善希望，各單位後續能持續採購，幫助在地農民度過難關。除上述短期的採購，縣府亦積極與悟饕池上飯包、連鎖食品店和團膳業者等洽談，與相關業者建立長期合作關係，讓縣內農產品能夠建立長期供貨管道，穩定產銷。

農業處長吳芳銘補充，高麗菜有「菜王」的稱號，是餐桌上非常常見的蔬菜，味道鮮美營養豐富，富含維生素B群、維生素C、維生素K、維生素U、鈣、磷、鉀、有機酸等。近期氣候穩定品質極佳，價格實惠，正是品嘗的好時機；而雲林縣政府與雲林縣農會合作推出團購方案，提供高麗菜料理食譜供各界及民眾團購及烹調參考。